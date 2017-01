Pensiones y salarios pierden poder adquisitivo en 2016

Madrid, 13 ene (EFECOM).- Las pensiones y los salarios pactados en convenio han perdido poder adquisitivo en 2016, concretamente un 1,35 % y un 0,54 %, respectivamente, ya que las subidas que han experimentado ambas partidas han sido inferiores a la inflación con la que ha cerrado el pasado año (1,6 % en diciembre).

El dato del IPC definitivo conocido hoy, una décima superior al que se adelantó a finales de diciembre, se sitúa por encima de la subida del 0,25 % que experimentaron las pensiones, la mínima permitida por Ley, y de la del 1,06 % que reflejaron los salarios pactados en convenios colectivos durante 2016.

Con el dato de inflación, que supone un incremento interanual de nueve décimas respecto a noviembre, las pensiones y los salarios han vuelto a perder poder adquisitivo por primera vez en cuatro años.

Respecto a las pensiones, desde que entró en vigor la reforma de 2013 con la aplicación del Índice de Revalorización, la subida ha sido del 0,25 %, si bien los pensionistas se han beneficiado de una inflación baja (0 % en 2015) o, incluso, negativa (-1 % en 2014), años en los que han ganado poder adquisitivo.

También en 2013 los pensionistas mejoraron su capacidad de compra, porque aumentaron un 1 % aquellas de más de 1.000 euros y un 2 %, las inferiores, mientras que el IPC se situó en el 0,3 %.

Previamente, habían perdido poder adquisitivo en 2012, cuando el IPC fue del 2,9 % y las pensiones subieron el 1 %, y en 2011, cuando la inflación fue del 2,4 % y las pensiones se congelaron.

Antes de que en 2013 se cambiara la Ley y se introdujera como método de cálculo el Índice de Revalorización, las pensiones se actualizaban con el IPC del mes de noviembre, que en 2016 se situó en el 0,7 %.

No obstante, el Ministerio de Economía ha calculado que la inflación media de 2016 se ha situado en el -0,2 %, por lo que este año no se ha producido pérdida de poder adquisitivo de las rentas en general, y de los pensionistas y funcionarios en particular.

En cuanto a los salarios, los trabajadores amparados por convenio colectivo no habían perdido poder adquisitivo desde 2012, ya que en 2013 sus sueldos subieron el 0,53 % (con una inflación del 0,3 %), en 2014, el 0,5 % (con una inflación del -1 %), y en 2015, el 0,72 % (con la inflación en el 0 %).

No obstante, previamente habían sufrido pérdidas de capacidad de compra en 2010 (IPC en 3 %), 2011 (2,4 %) y 2012 (2,9 %), ya que sus salarios crecieron por debajo, el 1,48 %, el 1,98 % y el 1 %, respectivamente.