El Consejo de Estado francés respalda el veto de "Antichrist" para menores

París, 13 ene (EFE).- El Consejo de Estado, la máxima instancia administrativa de Francia, respaldó hoy la sentencia de un Tribunal de Apelación y confirmó la prohibición de que la película "Antichrist" ("Anticristo"), de Lars von Trier, solo sea apta para mayores de 18 años por sus escenas de violentas y de sexo explícito.

Casi ocho años después de su estreno, el Consejo de Estado dio la razón al Tribunal Administrativo de Apelación de París, que consideró en febrero de 2016 que la difusión de la película, prohibida en Francia a los menores de 16 años, debía suspenderse hasta no fuese considerada exclusivamente apta para mayores de edad.

Por este motivo, el Tribunal Administrativo de Apelación, al que había acudido la asociación católica francesa Promouvoir, había instado al Ministerio de Cultura a revisar la licencia de explotación de la obra.

Aunque ya no está en los cines, la película, que permitió a Charlotte Gainsbourg alzarse en 2009 con el premio de interpretación femenina en el Festival de Cannes, no podía ser explotada en ninguno de sus formatos hasta que no tuviese una nueva licencia, ya fuera en DVD o en su difusión en la televisión.

En su sentencia de hoy, el Consejo de Estado apeló a "la protección de la infancia y la juventud y el respeto de la dignidad humana" para prohibir el filme a todos los menores.

El tribunal reprobó el contenido para menores de algunas escenas, entre ellas algunas de "enorme violencia, filmadas de manera realista", de escenas sexuales rodadas "sin tapujos" y, sobre todo, de una en la que se muestra una automutilación femenina "en primer plano".

El Consejo de Estado establece, sin embargo, que la obra puede no ser considerada como pornográfica "teniendo en cuenta la manera en la que se rodó la obra y el tema tratado".

El Gobierno francés determinó la obra en un primer momento como apta solo a mayores de 16 años, siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Clasificación de Películas, que consideraba que las "breves escenas de sexo no oculto" y de violencia "solo ocupan un espacio limitado en el film y se desarrollan en una atmósfera que relativiza su alcance".

Sin embargo, la asociación Promouvoir recurrió esta medida en los tribunales e inició una particular cruzada contra la película del danés Lars von Trier, estrenada en 2009.

En un primer lugar, el Tribunal Administrativo de París rechazó aumentar la edad de veto a los 18 años, pero, posteriormente, la asociación se anotó dos tantos: el del fallo en Apelación del pasado año y el de la decisión divulgada hoy.

Promouvoir ya logró en el pasado que se elevara el grado de prohibición de otras películas, lo que le ha valido duras críticas de parte de los productores y autores de cine.

En diciembre de 2015, lo consiguió con "La vie d'Adele" ("La vida de Adele"), la historia de amor entre dos adolescentes de Abdellatif Kechiche, Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2013 y que había llegado a los cines francés prohibida para los menores de 12 años.