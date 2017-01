CE califica de "preocupantes" las alegaciones de EEUU sobre emisiones de Fiat

Bruselas, 13 ene (EFECOM).- La CE calificó hoy de "preocupantes" las alegaciones de la Agencia de Protección Ambiental de EEUU sobre las emisiones de gases contaminantes de algunos vehículos del grupo italo-estadounidense Fiat Chrysler Automobiles, y aseguró que las instituciones europeas trabajaran para aclarar los hechos.

"Las alegaciones son preocupantes y ahora trabajaremos con los europarlamentarios y las autoridades de los Estados miembros y, por supuesto, Fiat, para establecer los hechos y las posibles implicaciones para vehículos vendidos en la UE", declaró a la prensa la portavoz comunitaria, Lucía Caudet.

Esa agencia estadounidense ha enviado a la multinacional un "aviso" referido a "supuestas violaciones de la Ley de Aire Limpio por instalar y no revelar un software de tratamiento de motores" en unos 104.000 automóviles.

La portavoz comunitaria, no obstante, precisó que "por ahora" no se trata de una acusación de fraude, sino que las autoridades estadounidenses han señalado a Fiat por no aportar "una descripción completa de la estrategia de control de emisiones en el proceso de certificación" sobre ciertos vehículos particulares y camiones del constructor italiano.

La misma fuente se refirió además a otro conflicto en curso relacionado con el fabricante, también sobre supuestas irregularidades en las emisiones contaminantes de sus vehículos, que Alemania notificó por escrito a la CE el pasado septiembre.

"Alemania esgrimió serias dudas sobre la compatibilidad de un modelo de Fiat con la legislación europea sobre emisiones, que las autoridades italianas, que certificaron el vehículo, contestaron", dijo Caudet.

Alemania pidió entonces a la Comisión que interviniese a través de un "proceso de mediación (...) para que las partes puedan llegar a un acuerdo".

La portavoz recordó que, con el marco legal actual, "los Estados miembros son los únicos responsables de las certificaciones de los vehículos o de permitir que los vehículos se coloquen en el mercado. Y si hay un problema, es esa autoridad que certificó el vehículo, o más bien el modelo, la única que puede emprender acciones".

"Hemos pedido en repetidas ocasiones a las autoridades italianas que aporten explicaciones convincentes y ahora se nos está acabando el tiempo porque queremos terminar muy pronto con estas conversaciones sobre la compatibilidad con la legislación de la UE", agregó.

En el marco de ese proceso de mediación, del que la portavoz no ofreció detalles pues aún está en curso, la portavoz comunitaria confirmó que el Centro de Investigación Agregada (JRC) de la Unión Europea (UE) en Italia alquiló un vehículo de los señalados por Alemania para medir sus emisiones NOX.

Eventualmente, el Ejecutivo comunitario podría abrir un expediente sancionador contra el Estado miembro en cuestión, en este caso Italia, si considera que no ha aplicado correctamente la legislación europea.

"Pero hay posibilidad de actuar directamente contra el fabricante", añadió la portavoz de la CE.

No obstante, y al calor del fraude de las emisiones del fabricante alemán Volkswagen, hace un año la CE presentó una nueva propuesta legislativa que aún no ha sido adoptada y que prevé mejorar la independencia de las pruebas y, entre otros aspectos, otorgar más poder de actuación al Ejecutivo comunitario.

Ésta contempla que Bruselas pueda "imponer sanciones de hasta 30.000 euros por vehículo tanto al fabricante como al servicio técnico".