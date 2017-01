"Spain in a day", un país contado por sus habitantes, se estrena en La 2

Madrid, 12 ene (EFE).- "Spain in a day", el documental de Isabel Coixet contado a partir de 404 vídeos de ciudadanos españoles que se estrenó el pasado septiembre en los cines, llega a la televisión programada por "Versión Española" el domingo a las 23:00 horas.

El programa de La 2 estrena en televisión la película producida por RTVE y Mediapro, cuyo DVD saldrá a la venta el 24 de enero, ha informado hoy la productora en una nota.

Se trata del proyecto "más participativo" del cine español, ya que "Spain in a day" refleja un día en la vida de España a través de las vivencias de sus ciudadanos contadas en primera persona, para lo que la productora pidió grabaciones y recibió 22.638 vídeos que Coixet convirtió en 404 historias filmadas por españoles dentro y fuera de las fronteras del país.

Basada en "In a day", un formato original creado por Scott Free Films, "Spain in a day" sigue el camino abierto por "Life in a day" en 2010 y por otras adaptaciones de éxito en países como Gran Bretaña, Japón e Italia.