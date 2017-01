La rusa Nadia Petrova anuncia su retirada

Redacción deportes, 12 ene (EFE).- La rusa Nadia Petrova, que permanecía alejada de las pistas desde marzo de 2014, anunció su retirada definitiva del tenis profesional poniendo fin a una dilatada carrera de 19 años.

En ese tiempo, la jugadora moscovita conquistó catorce títulos individuales y 24 de dobles, llegando a alcanzar el puesto número tres del ránking en mayo de 2006.

En una carta que recoge la página web de la WTA, Nadia Petrova asegura que ha "decidido pasar página" al no haber podido recuperarse plenamente de una lesión de cadera.

Pese a ello, Petrova destacó que "su carrera ha sido grande" aunque "obviamente con altos y bajos".

Su trayectoria se vio condicionada por los problemas físicos y, también, por el fallecimiento de su madre en el año 2013.

"Cuando perdí a mi madre, emocionalmente estaba echa un lío. Aún por encima, estaba lidiando con una lesión de cadera que me afectó durante una buena parte del año. Tomé la decisión de tomarme algún tiempo para mí, para curarme física y emocionalmente", recordó.

La rusa trató de retomar la competición en febrero de 2014, pero su cuerpo no le respondió. "Fue doloroso porque me sentía inútil. La jugadora que una vez fui, ya no estaba allí", lamentó.

Aunque su deseo siempre fue reaparecer en el circuito profesional, los problemas en la cadera no disminuyeron por lo que Nadia Petrova se vio en la obligación de decir adiós.

"Ahora voy a dedicar gran parte de mi tiempo al deporte a través de obras de beneficencia que voy a dar a conocer pronto. Puede que ya no esté compitiendo, pero nunca estaré lejos de una pista. Mi corazón siempre pertenecerá allí", sentenció.