El nuevo presidente dice que ha de "ganarse la confianza del cordobesismo"

Córdoba, 12 ene (EFE).- El nuevo presidente del Córdoba, Alejandro González, manifestó este jueves que es consciente de que tiene que "ganarse la confianza del cordobesismo y otros agentes", que no precisó, en su primera comparecencia tras suceder el pasado 22 de diciembre a su padre, Carlos González, al frente del club.

González, que a sus 25 años es el presidente más joven del fútbol español, dijo a los periodistas que el relevo en la presidencia "no era necesario, pero vino bien el cambio para acabar con los escollos de la etapa anterior" porque, aunque su padre "lo estaba haciendo muy bien, el paso de los años genera desgaste y era difícil desbloquear situaciones con su posicionamiento".

El mandatario, que aseguró que su padre queda sólo como máximo accionista y no interferirá en el consejo de administración, destacó que el club ahora está "saneado" porque "consume lo que gasta"; y adelantó que, tras el fichaje de Javi Lara, "se trabaja en la incorporación de más jugadores".

Consideró que el Córdoba, decimocuarto en la clasificación, no tiene un problema de jugadores ni de técnicos, "sino mental" porque "el equipo se cae cuando recibe un gol"; y pese a que este año no está en la posición que le gustaría, "los jugadores saben cuál es el objetivo, que no puede ser otro que el ascenso, y deben se capaces de aguantar una presión positiva".

Comentó que "la presión se mete a principios de temporada y ahora en invierno se trata de aportar recursos", por lo que "no es descabellado pensar en el ascenso, ya que el equipo sigue en la pomada" y "se irá para arriba en la segunda vuelta cuando lleguen un par de resultados buenos en casa".

Para ello, añadió que la plantilla que se hizo en verano estaba "suficientemente capacitada para llegar a cumplir el objetivo", por lo que "si llegan refuerzos serían complementos", aunque insistió que "sin ellos se puede conseguir el ascenso".