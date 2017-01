Mendilibar: "Quiero otro 'derbi' cercano en cuartos de final"

Eibar , 12 ene .- José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar, ha señalado hoy jueves tras empatar a cero con el Osasuna en el campo de Ipurúa en un partido de vuelta de Copa del Rey, que quiere "otro 'derbi' (partido de rivalidad regional) cercano en cuartos de final".

Lo más positivo para los eibarreses es la clasificación, que quedó encauzada en el encuentro de ida. "Lo hemos logrado, ya que estaba casi conseguido en la ida. El de hoy ha sido un partido aburrido, no ha habido ocasiones", ha reconocido Mendilibar.

Los navarros estaban sólo preocupados de mantener su portería imbatida -lo que han conseguido-, y los eibarreses no han arriesgado porque tenían tres goles de ventaja.

"Al no inquietarnos ellos nada, no hemos forzado para intentar lograr ocasiones de gol. No lo hemos necesitado. Ha sido un partido bastante plano, de cero goles, porque no hemos recibido ninguno y ellos tampoco. No podemos estar contentos porque no hemos hecho por meter goles, sólo hemos dejado pasar el tiempo. Ha sido un trabajo de entrenamiento", ha admitido.

Con todo, el Eibar ha hecho historia al clasificarse por vez primera para los cuartos de final de la copa. "Parece que estamos aquí de funeral, pero es un premio, porque estamos en cuartos de final y es la primera vez que llega el club. Mañana viernes miraremos el sorteo a ver lo que toca", ha destacado.

Sus deseos para el sorteo son claros. Al igual que antes de enfrentarse al Osasuna, que pidió jugar contra un rival cercano geográficamente, ahora ha vuelto a hacer lo mismo.

"Quiero un derbi cercano, vasco", ha anunciado. Y es que tanto la Real Sociedad como el Alavés podrían ser sus oponentes en cuartos de final. "Deseo un viaje corto, si es de media hora, mejor. Un 'derbi', al final es jugar y viajar en el día. Así no se cansan los jugadores con el desplazamiento y no se trastocan los planes de trabajo semanales; mejor un viaje corto", ha insistido.

"Hoy hemos podido dar un poco más, pero estamos muy contentos. Nos preocupan las lesiones por las dos competiciones que disputamos, la liga y la copa. David Juncà ha escuchado un chasquido y el viernes le harán unas pruebas médicas para saber lo que tiene en el tobillo. Fran Rico sufre molestias, pero no son de hoy, lleva tiempo con ellas. Teníamos previsto que hoy jugara una hora, y luego cambiarle, a ver cómo está el domingo", ha explicado Mendilibar.