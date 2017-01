Méndez: "Visitaremos al Inter con confianza, pero la diferencia es abismal"

Las Palmas de Gran Canaria, 12 ene (EFE).- El entrenador del Gran Canaria FS, Suso Méndez, ha manifestado este jueves a Efe que el próximo sábado jugarán con la confianza reforzada en su visita al Movistar Inter, segundo clasificado de Primera División, pero reconoce que la diferencia entre ambos equipos es "abismal".

El técnico isleño cree que esta vez será "más difícil" repetir el éxito del pasado martes en la cancha del Palma Futsal, cuarto clasificado, al que sorprendieron por 2-3, no solo por el rival al que se medirán, vigente campeón, sino por el cansancio de los jugadores, poco acostumbrados a disputar dos encuentros semanales.

"No vamos a dar el partido por perdido, pero la diferencia es abismal porque tienen más dinero y mejores jugadores", ha explicado el entrenador del Gran Canaria, por lo que deberán emplearse "al 200 por cien", y su rival "al 50" para tener alguna opción de ganar este encuentro, que abrirá la segunda vuelta del campeonato.

En la jornada inaugural, el pasado 12 de octubre, el Inter venció en la isla por 0-5, pero Suso Méndez cree que su equipo tiene ahora "más experiencia" en la máxima categoría, y espera que el próximo sábado les salga "un buen partido", para lo cual deberán, ante todo, "jugar en equipo".

El técnico isleño está encantado con los 17 puntos que ha obtenido el Gran Canaria en la primera mitad liguera, y recuerda que esa fue la puntuación que obtuvieron la pasada temporada los dos equipos que perdieron la categoría, Elche y Antequera.

"Sinceramente, no esperábamos sumar tantos puntos, y creo que si conseguimos nueve más en la segunda vuelta, no descenderemos, y con eso me conformo", ha indicado.

A su juicio, la clave de la buena trayectoria del equipo amarillo es "el conocimiento" de muchos de sus jugadores después de tres años juntos, lo que ayuda a que "la confianza, la predisposición y el compañerismo" se vean reflejados con un gran rendimiento sobre el parqué.