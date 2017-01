Kempes: "Dybala es nuestra próxima joya"

Buenos Aires, 12 ene (EFE).- El exfutbolista argentino Mario Alberto Kempes aseguró que el delantero del Juventus Paulo Dybala es la próxima joya de la Albiceleste, un posible sucesor de Leo Messi, al que sitúa a la altura de los más grandes de la historia.

En una entrevista publicada en el diario La Nación, el que fuera campeón del mundo y máximo goleador de Argentina'78, que ahora vive en Bristol (EE.UU), nombra a Dybala como el jugador más interesante para el futuro y se muestra partidario de que el jugador del Inter Mauro Icardi acuda a la selección, "si no hace quilombos en los vestuarios".

"Es nuestra próxima joya. ¡Y es cordobés y de Instituto! Hoy por hoy a Leo nadie le hace sombra, pero hay que pensar en mañana. Y uno de los más brillantes que tenemos es Dybala, al que habrá que saber rodearlo de otros buenos y sacrificados jugadores", afirma Kempes.

"Hace un par de meses estarían peleando el Kun y el Pipita por ese lugar..., pero ahora Dybala les está sacando una cabeza a todos. Si las lesiones no lo persiguen...", señala.

El exdelantero valencianista no tiene dudas, además, sobre el peso de Messi en la historia del fútbol mundial.

"Ya está! No le hace falta un Mundial... Si los ponemos a Cruyff y a Di Stéfano que no ganaron ningún Mundial... No tenés que ganar un Mundial para estar en esa mesa. Hay muchos jugadores que no han ganado un Mundial y podrían estar ahí..., pero qué le vamos a hacer".

Además, admitió que la Albiceleste tiene "complicada" la clasificación para el mundial de Rusia 2018 pero instó a seguir "confiando", incluso aunque este sea el último asalto de la generación de futbolistas liderada por Lionel Messi.

"Hay que seguir confiando, pero (la Selección) está en una situación complicada. Todos van a salir a matarla porque están encontrando espacios donde antes no había, y eso es lo preocupante", sostuvo.

Para "El Matador", la generación de futbolistas liderada por Messi está llegando a un fin de ciclo y el entrenador, Edgardo Bauza, debe valorar el papel de algunos de ellos, aunque no hay que "borrar por borrar".

Entre los cuestionados no está el delantero del Barcelona, quien, según Kempes. "¡Ya se ha dado cuenta la gente?! Te lo dicen: 'Teniendo al mejor jugador del mundo cómo lo van a insultar, a menospreciar? ¡Ustedes están locos!' Y tienen razón", expresó en relación a las críticas que recibe Messi en su país natal.

Consultado sobre si Simeone es el mejor entrenador argentino en Europa, Kempes consideró que la clave es que tiene un equipo "ideal" porque "los jugadores le obedecen a capa y espada", aunque haya tenido la mala suerte de que siempre "se le van los delanteros".

"Se le dan los resultados, pero él los busca. Cuando se vaya el Cholo estos muchachos van a sentirse perdidos, fíjate que los que se van ya no rinden como lo hacían con él", agregó.

El histórico exjugador del Valencia valoró también el papel de otras figuras argentinas, como Mauricio Pochettino, a quien asegura ver "muy bien" en el Tottenham, o Marcelo Bielsa, quien, según él, es un entrenador más propicio para una selección que para un equipo regular porque deja a los jugadores "desgastadísimos".

Sobre Jorge Sampaoli, actualmente a cargo del Sevilla en España, admitió que "dudaba" pero le ha "sorprendido gratamente".

Sobre la salida de Tevez de Boca Juniors para convertirse en el jugador mejor pagado del mundo en el Shanghai Shenhua, Kempes dijo que esa clase de posibilidades "hay que aprovecharlas".

Kempes también tuvo palabras sobre el delantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo y su rivalidad con Messi al apuntar que es una "gran suerte" tener "en estos 6 o 7 años a dos monstruos" pero que "la diferencia de edad" hace que el merengue, de 32 años, "tenga que levantar un poquito el pie de acelerador".

Reconoció, no obstante, que el Madrid es un equipo que "ha cambiado mucho" en los últimos tiempos, en parte por la entrada de Zinedine Zidane como entrenador y en parte por la diferente "actitud" de Ronaldo.

"Antes no jugaba para el equipo, en cambio ahora es parte del equipo. Se sacrifica, y eso a un entrenador le facilita las cosas. Hoy en el Madrid te corren todos. A veces el Madrid juega a algo y otras veces no juega a nada. Pero gana, y eso es lo que vale", indicó.

Al que no ve tan bien es a Pep Guardiola en el Manchester City porque, pese a tener "muy buenos jugadores", "todavía no tiene un equipo".

"Guardiola cada vez que agarró un equipo lo agarró armadito. Y eso le facilitó mucho las cosas. (...) No es lo mismo llegar y formar un equipo, además, apurado por el tiempo... se le ha venido la noche, pero es un buen entrenador", consideró.

Por último, "El Matador" opinó que el formato de 48 equipos previsto para el Mundial 2026 va a ser "una locura" y que "el espectáculo va a decaer muchísimo" y fue muy crítico con la situación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"Los que están arriba tapan todo lo sucio que puede haber. Pero cuando éstos faltan, cuando vos levantás las alfombritas... te encontrás con todo lo que ha pasado durante esos años y después es muy difícil salir de ahí. Y te encontrás con grandes sorpresas como sucede hoy en la AFA, que no tiene ni dinero y no se sabe si va a empezar el torneo", lamentó.

"Por eso el fútbol argentino hoy está para desaparecer... está más jodido que el Valencia", ironizó.