Los jugadores del Espanyol ironizan sobre la campaña de la Generalitat

Sant Adrià de Besòs , 12 ene .- Varios futbolistas del Espanyol se han sumado al sarcasmo iniciado por la entidad blanquiazul en las redes sociales, que respondió con un "We feel Samoa" (Nosotros nos sentimos de Samoa) a la campaña de turismo de la Generalitat que asociaba el FC Barcelona a Cataluña.

Con el lema "If you feel FC Barcelona, you feel Catalunya" (Si sientes el Barcelona, sientes Cataluña), la institución autonómica ha indignado al Espanyol y, además de sus dirigentes, que han pedido la retirada de la campaña, los jugadores del equipo también han respondido a la iniciativa.

El mediocentro Víctor Sánchez ha tirado de ironía: "Ya en la Ciudad Deportiva del Espanyol, en un día muy soleado típico de nuestra querida Samoa", ha dicho, mientras el capitán Javi López ha mantenido: "Soy un andaluz de Osuna y enamorado de Cataluña... ¡Y cada vez más de Samoa!".

El delantero Álvaro Vázquez ha ilustrado su mensaje con una foto suya junto a Raúl Tamudo, ahora en la dirección técnica de la plantilla blanquiazul: "Aquí en el corazón de Samoa, trabajando con el máximo goleador de todos los tiempos de esta bonita tierra" y Gerard Moreno, David López y Roberto también han participado, en tono distendido en esta polémica.