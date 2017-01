Homs vería "razonable" que el PDeCAT tuviese agrupación propia en el Congreso

Barcelona, 12 ene (EFE).- El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, ha dicho hoy que le parecería "razonable" que los ocho diputados de su formación en el Congreso dispusieran de su propia agrupación parlamentaria.

El PDeCAT ha sondeado al PP, según publica hoy La Vanguardia, sobre si está dispuesto a apoyar que la formación demócrata deje el grupo mixto y tenga su propia agrupación en el Congreso, una fórmula de menor rango que un grupo parlamentario pero que le permitiría mejorar sus atribuciones políticas y materiales.

En declaraciones a TV3, Homs ha defendido esta opción, que el resto de formaciones del grupo mixto "ve bien", aunque ha insistido en que no está pidiendo ningún "favor" al PP, sino proponiendo una solución que "favorecería el funcionamiento democrático de toda la cámara".

Según Homs, la entrada de los ocho diputados de la antigua Convergència en el grupo mixto "ha alterado los equilibrios internos": "Es como un elefante entrando en una cacharrería".

Pese a todo, Homs ha reconocido que la propuesta tiene "bajas posibilidades" de materializarse, dada la actitud del PP.

Por otra parte, después de que el fiscal haya enviado al Tribunal Supremo un escrito de acusación en el que le pide que abra juicio oral contra Homs y lo inhabilite para ejercer cargo público durante nueve años por prevaricar, dado su papel en la organización de la consulta del 9N de 2014, el exconseller de la Presidencia ha denunciado que se encuentra ante un "juicio político".

Homs ha deplorado que la sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que juzgará al expresidente catalán Artur Mas por el 9N haya rechazado que en la vista declaren como testigos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, como pedían las defensas.

Según Homs, Rajoy y Catalá "se esconden bajo las faldas de las togas" porque "saben que delante de un tribunal, cuando actúas como testigo, debes decir la verdad".

"Ante cada agresión que nos haga el Estado español habrá una respuesta y será proporcionada", ha advertido Homs, que ha definido el choque entre la Generalitat y el Estado como un "conflicto" sin "muertos".

Ante la declaración de hoy de Oleguer Pujol Ferrusola en la Audiencia Nacional por haber cobrado supuestamente varios millones de euros en negro por intermediar en una operación de compraventa de oficinas del Banco Santander, ha comentado que los casos que afectan a los Pujol le "afectan mucho".

La familia Pujol, ha recalcado, "ha hecho cosas mal hechas, no puedo pasarlas por alto, me cabrea", pero aun así no cree que puedan presentarse como "una mafia".