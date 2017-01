Homs: "Mas no quiere ser candidato, pero las puertas no se pueden cerrar"

Barcelona, 12 ene (EFE).- El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, ha explicado que Artur Mas "no quiere ser candidato" a la presidencia de la Generalitat, porque su tiempo al frente del Govern considera que ya pasó, si bien "las puertas no se pueden cerrar" ante un escenario político tan agitado como el actual.

En declaraciones a TV3, Homs ha señalado que Mas trasladó el pasado lunes a sus compañeros del comité nacional del PDeCAT que sus planes no pasan por presentarse como candidato del partido en las próximas elecciones catalanas, tras la negativa de Carles Puigdemont a repetir en el cargo.

No obstante, el expresident no cerró completamente la puerta a esta eventualidad: "Mas nos dijo que él no tiene ninguna intención de ser candidato, pero que viendo cómo está de agitado el año no hace falta hacer más especulaciones", ha puntualizado.

Según Homs, "Mas no quiere ser candidato porque ya sabe" que ha cumplido su etapa como presidente de la Generalitat, pero "también ha aprendido que tampoco hace falta que te cierres todas las puertas".

Homs sigue viendo mucho "recorrido político" a Mas, sea o no inhabilitado por los tribunales al haber promovido la consulta soberanista del 9N de 2014, pero no lo ve presentándose "de candidato a la presidencia a la Generalitat".