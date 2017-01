Espanyol exige retirada campaña Turismo que identifica Cataluña con el Barça

Barcelona, 12 ene (EFE).- El consejero delegado del Espanyol, Ramon Robert, ha explicado que desde el club blanquiazul "exigen" "la modificación o retirada de la campaña de la Generalitat", en la que se promociona Cataluña con el lema "If you feel FC Barcelona, you feel Catalunya" (Si sientes el Barcelona, sientes Cataluña).

El directivo ha lamentado, en los medios oficiales de la entidad, esta iniciativa: "Está muy bien hacer una campaña, pero entendemos que es un grave error que se haga con un único equipo y una única bandera deportiva cuando hay 18.000 entidades deportivas que la representan y que están orgullosas de hacer más grande esta tierra".

La Generalitat, por su parte, ha pedido disculpas, a través de las redes sociales, "por si alguien se ha sentido afectado por la noticia de colaboración entre el Barça y Turisme de Catalunya", que no ha convencido al consejo de administración blanquiazul.

En este sentido, Robert ha insistido en que el Espanyol no está molesto por este acuerdo, sino por el mensaje. "No se puede entender que se transmita que sentir Cataluña se haga a través de un único equipo. No lo podemos permitir porque está diciendo que si eres de otro equipo no sientes esta tierra", ha subrayado.

El dirigente blanquiazul ha recordado que no es la primera vez que sucede algo similar: "A veces parece que vengamos de países lejanos y parece que no estemos aquí".

"Hemos de pedir que de una vez por todas empiecen a tener en cuenta al resto de entidades porque siempre que se nos ha pedido hemos estado ahí", ha enfatizado Ramon Robert.