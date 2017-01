Asociación Árbitros: "No podemos permitir que se nos acuse de manipulación"

Madrid, 12 ene (EFE).- La asociación de árbitros AEBA, que agrupa a los árbitros de la Liga Endesa, manifestó a través de un comunicado que no puede permitir que ningún equipo les acuse de "manipulación", en referencia a las quejas sobre el arbitraje del Fuenlabrada-Baskonia del presidente fuenlabreño José Quintana.

"AEBA (Árbitros Españoles de Baloncesto Asociados) no puede ni debe permitir que se acuse de manera velada en lo que respecta a la labor arbitral de manipulación por parte de ningún equipo y con respecto a otro u otros equipos de la Liga", indicó la Junta Directiva de la asociación en un comunicado remitido a EFE.

El comunicado de la Junta Directiva de AEBA se refiere a las declaraciones de Quintana tras el partido Fuenlabrada-Baskonia del pasado domingo, correspondiente a la decimosexta jornada de la Liga Endesa, manifestaciones que el colectivo arbitral califica como "acusaciones graves" y que "vilipendian" a sus asociados.

Quintana dijo, tras la derrota del Fuenlabrada por 69-77, que el arbitraje no les permitió "competir" y que el criterio arbitral fue "distinto" a la hora de juzgar las defensas de ambos equipos.

"Este tipo de arbitraje no lo entendemos, parece que ha sido un arbitraje de por si acaso el Baskonia no se mete en el grupo de arriba de la Copa y se queda donde está si hubiera perdido hoy, y se hubiera cruzado con el Real Madrid o el Barcelona en la Copa del Rey. Me da la impresión que ha sido un arbitraje en clave de Copa del Rey, creo que el Baskonia no tiene necesidad de este arbitraje", añadió el presidente del Fuenlabrada a EFE tras el partido.

Al respecto de estas manifestaciones, los árbitros manifiestan que ninguno de los colegiados ha recibido "indicación alguna 'en clave de Copa del Rey' ni en ninguna otra".

"AEBA nunca conniviría con la circunstancia de que una competición tan seria, respetable e importante como es la Liga Endesa, pudiera ser adulterada, tal y como se deja entrever en las citadas declaraciones del presidente Quintana, y que de producirse algún hecho en esa línea, sería denunciado inmediatamente por la AEBA en tanto en cuanto sucedieran tales posibles actuaciones", añadió la Junta Directiva de la asociación de árbitros.

La asociación de árbitros dijo que se siente "protegida" por el Departamento de Arbitraje y por la ACB, que engloba al mismo Montakit Fuenlabrada y lamentó en el comunicado la "desagradable situación creada", así como aseguró el "profundo respeto" de sus árbitros asociados al club madrileño, su directiva, jugadores y afición.