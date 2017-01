Artista Susana Guerrero irrumpe con sus mitologías y mundo onírico en Miami

Miami , 12 ene .- Cables, estructuras metálicas, cerámica, agave y hasta uñas suyas y de su hijo son algunos de los materiales que usa la española Susana Guerrero para reconstruir un mundo onírico y de leyendas en la muestra "Anatomía de un mito", que se inaugura hoy en el Centro Cultural Español de Miami (CCE).

Se trata del primer proyecto expositivo del programa "Crear en femenino", una iniciativa del CCE para dar más visibilidad a las mujeres en el mundo de la cultura y las artes plásticas.

La singular obra de Guerrero (Elche, 1972) teje un mundo de referencias mitológicas y oníricas, de rituales iniciáticos y arquetipos a partir de materiales pobres o suntuosos que recoge para provocar en el visitante una honda impresión poética y de libertad creativa.

Entre la veintena de piezas e instalaciones reunidas en el CCE, la obra de gran tamaño "Coyolxauhqui" traslada al mundo de la mitología azteca para reconstruir, con gran carga poética, la historia de esa diosa lunar mexicana descuartizada por su hermano, quien arrojó la cabeza al cielo.

"Mi estancia en Grecia me introdujo en el mundo de los mitos y los tres años que residí en México me enseñaron a trabajar y vivir con lo que no se ve, con las tradiciones populares, rituales, leyendas y supersticiones", dijo a Efe Guerrero, quien contempla el mito como "una corriente fundamental" en su obra.

Leyendas y mitos "reinventados" que funcionan en la ilicitana como una forma de conocimiento: "Cuento lo que me rodea utilizando la mitología como una especie de narración reinventada y simbólica".

"Coyolxauhqui" revaloriza el uso de la xilografía estampada sobre piel para exhibir el cuerpo desmembrado de la diosa lunar revestido de escamas y mirra "como sustancia regeneradora de los tejidos", explicó la artista.

En ese relato que confunde vigilia y sueño, lo subconsciente y lo mágico, Guerrero inserta la pieza "Madre y tiempo", a base de cables, cerámica, hilos, camafeos y uñas suyas y de su hijo, Ulises, para simbolizar la fertilidad y el paso del tiempo, todo mediante una suerte de corsé metálico con órganos, corazones y pulmones fuera de su sitio y unidos por filtros.

"Para mí es muy importante la recolección de diferentes materiales y la utilización de su carga simbólica y poética, lograr que la gente perciba la libertad en su uso, desde el mármol a materiales orgánicos como el agave", resaltó.

Para esta fusión de la experiencia de lo cotidiano con lo sagrado y las narraciones míticas a la española le sirven de guía e inspiración las "Metamorfosis", del poeta romano Ovidio, una "obra maravillosa que te sumerge en mitologías y la historia del mundo".

No solo las mitología antiguas, griegas o mexicanas, configuran una parte importante de esta muestra, también leyendas como la valenciana "Mare dels peixos" ("Madre de los peces") es motivo de investigación artística y reformulación por parte de Guerrero.

Esta leyenda que narra el encuentro de un pescador con una serpiente de tres cabezas y dos colas es transformada por Guerrero en un relato sobre la fertilidad, el renacimiento y la transformación del dolor.

O las instalaciones "Bata de cola", "Distribuidor de leche" y "Medusa", en las que la creadora convierte mitos, experiencias íntimas y sueños propios en elementos del presente en los que siempre se produce una transformación, una visión.

Por algo Guerrero fija en el sitio arqueológico griego de Delfos, que fue asiento del oráculo más famoso de la historia antigua, uno de los lugares "más increíbles que existen, por la energía telúrica que todavía conserva. Es un sitio bien potente, por eso el oráculo estaba ahí", relató.