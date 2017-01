Arribas abre la posibilidad de salir del Dépor en el mercado invernal

A Coruña, 12 ene (EFE).- El central Alejandro Arribas ha dejado abierta este jueves la posibilidad de salir del Deportivo en el mercado invernal después de la eliminación del equipo coruñés en la Copa del Rey ante el Alavés (1-1) por el papel secundario que ha desempeñado en los encuentros de LaLiga Santander.

"Obviamente, si uno no juega siempre se plantea su futuro. Quieres tener una oportunidad y, si no te la pueden dar en tu equipo, a lo mejor tienes que ir a otro sitio, pero yo de momento estoy centrado en el Deportivo y preparado para cuando el entrenador lo considere oportuno", comentó el futbolista en rueda de prensa.

No obstante, aseguró que no ha "hablado nada con el club" sobre la posibilidad de marcharse en el mercado invernal.

El central recordó que "la Copa era un aliciente" para los que menos protagonismo tenían en Liga y "un problema menos para el entrenador", que podía repartir minutos.

Arribas hizo hincapié en que "de momento" no ha sido "elegido" por el técnico para ser titular "en la Liga" cuando los otros dos centrales han estado disponibles y deseó que Gaizka Garitano le "pueda elegir algún día".

"La decisión (de jugar) no es mía, es suya (del entrenador) y el problema no es mío, es suyo. Él es el que decide y yo estoy preparado y con muchas ganas", dijo.

El defensa madrileño, que llegó al club la temporada pasada procedente del Sevilla, fue el autor del gol del Deportivo en Mendizorroza en el partido de vuelta de octavos de final de la Copa del Rey, un tanto insuficiente para que el equipo accediera a la siguiente ronda.

"Muy contento no estoy porque era una oportunidad muy buena para poder pasar la eliminatoria y meternos en cuartos y seguir disputando partidos, que es importante para la gente que está jugando menos. A nivel individual, es un gol más y estoy contento por ello", declaró.

"El partido se nos puso muy bien porque en el minuto 48 expulsaron a uno de ellos y diez minutos después empatamos y estábamos a un paso de poder superar la eliminatoria, pero como dijo el entrenador, nos faltó un poco de tranquilidad para llegar con más claridad. Tuvimos nuestras ocasiones pero el portero estuvo acertado", añadió.

Respecto a la siguiente cita de la temporada, el sábado ante el Villarreal en el estadio de Riazor, el central afirmó que "es otro reto para sumar los tres puntos" tras la eliminación copera ante el Alavés.

"El equipo está bien, no ha sido inferior al Alavés en ninguno de los dos partidos, y hay que seguir trabajando. Competimos contra cualquier rival en cualquier campo y el equipo está en una dinámica buena", declaró.

El madrileño también fue cuestionado sobre su relación con el portugués Luis Carlos Correia, 'Luisinho', al que se enfrentó la temporada pasada y al que criticó en su última comparecencia de ese curso futbolístico.

"No me arrepiento de nada y mi relación con Luisinho es cordial, normal, somos compañeros, nos vemos todos los días, no hay ningún problema entre nosotros. Todo está perfecto. El vestuario, mejor que nunca", zanjó.