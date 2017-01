El 82,6 % de los alemanes apoya el matrimonio homosexual, según nuevo sondeo

Berlín, 12 ene (EFE).- El 82,6 % de los alemanes está a favor de de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, que no es legal en el país, según una encuesta difundida hoy por la Oficina Federal para la Antidiscriminación.

La Oficina, creada en 2006 como organismo independiente tras la aprobación de la ley para la igualdad de trato, presentó el estudio como punto de partida las actividades que quiere organizar este año centradas en la diversidad sexual.

"El respaldo a la igualdad en el matrimonio nunca ha sido tan alto, lo que muestra que la sociedad va muy por delante de la política", subrayó en un comunicado la directora de la Oficina, Christine Lüders.

Según recuerda este organismo, en 2002 apenas el 60 % de los alemanes apoyaba el matrimonio homosexual en otra encuesta representativa.

Lüders consideró "triste" que Alemania no haya legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo cuando ya han dado ese paso catorce países europeos, recordó que los registros de parejas de hecho no acaban con la discriminación e instó a los legisladores a no demorarse más.

"Necesitamos abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo y darles plena igualdad jurídica, también en la adopción", algo que apoyan dos tercios de los encuestados, añadió.

El sondeo revela que la gran mayoría de los alemanes (80,6 %) estima que lesbianas, homosexuales y bisexuales son discriminados en Alemania y apoya que tengan protección legal, pero también recoge la persistencia de prejuicios hacia determinadas orientaciones sexuales.

El 38 % de los encuestados, por ejemplo, reconoce que se siente "muy" o "bastante" incómodo cuando dos hombres muestran su afecto en público y un 18 % cree que la homosexualidad es "antinatural".

La encuesta forma parte de un amplio estudio sobre las actitudes de la población general ante las personas no heterosexuales que será presentado en primavera y que ha sido realizado por el Centro de Estudios Sociológicos (SUZ) con una muestra de 2.000 personas mayores de 16 años.

La canciller alemana, Angela Merkel, ha señalado en diversas ocasiones que para ella el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, pero ha reconocido también que existe un debate con opiniones diversas en el seno de su propio partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU).

Aunque el Partido Socialdemócrata (SPD) sí defiende esa ley, el proyecto quedó fuera del acuerdo de coalición suscrito con los conservadores al inicio de esta legislatura.

"La gran mayoría está a favor del matrimonio para todos. ¿Cuándo levantarán Merkel y la CDU su bloqueo", se preguntó en su cuenta de Twitter el portavos de asuntos sociales del grupo parlamentario socialdemócrata, Sönke Rix.