Albiol: Reunión Rajoy-Puigdemont será inmediata si se deja de lado referéndum

Barcelona, 11 ene (EFE).- El coordinador general del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, ha asegurado que puede "garantizar" que la reunión entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont será "inmediata" si el presidente de la Generalitat aceptar dialogar sobre cualquier cuestión que no sea el referéndum independentista.

En declaraciones a TV3, Albiol ha opinado que hay mucho "margen" aún para el diálogo, pero se ha mostrado "sorprendido" de que el Govern "condicione cualquier tipo de diálogo o acuerdo a que necesariamente se tenga que aceptar un referéndum por parte del Gobierno de España", algo que "no es razonable".

"Puedo garantizar que si Puigdemont acepta hablar de alguna cosa más que no sea del referéndum, como políticas de sanidad, empleo o creación de riqueza para Cataluña, la reunión (Rajoy-Puigdemont) será inmediata", ha afirmado.

"Pero, mientras el Govern se niegue a hablar de otra cosa que no sea el referéndum, no se dan las condiciones necesarias", ha añadido.

Además, Albiol ha advertido de que en caso de celebrarse esa reunión "no se puede salir con la conclusión de que los dos se han visto y que de ahí no ha salido ningún tipo de acuerdo", por lo que "hasta que no haya un contexto político para garantizar un mínimo acuerdo, sería una mala imagen".

Ha considerado, en ese sentido, que es "importantísimo" que Puigdemont acepte, por ejemplo, asistir a la conferencia de presidentes autonómicos de la próxima semana. "Yo creo que él asistiría a esta reunión, pero está condicionado por la CUP", ha denunciado.

Albiol se ha mostrado así "convencido" de que la CUP "está condicionando" a Puigdemont en el sentido de que "si va a la reunión, no le aprobarán los presupuestos".

Unas cuentas para 2017 sobre las que ha dicho que el PP catalán está "dispuesto a hablar" del presupuesto de ciertas consellerías e incluso a "no dificultar" que se aprueben ciertas partes, como las que afectan a políticas de sanidad o seguridad, si se llegara a un acuerdo con el Govern, pero ha criticado que el ejecutivo catalán se niegue a dialogar con otros grupos más allá de la CUP.

Pero, al mismo tiempo, ha dejado claro que si finalmente estos presupuestos contienen "alguna partida al margen de la legalidad", el PPC "llevará a cabo todas las acciones que desde el punto legal permite el Estatut", en alusión a poder recurrir los presupuestos ante el Consejo de Garantías Estatutarias.