Los teleoperadores siguen sin acuerdo y plantean la opción de nuevos paros

Madrid, 11 ene (EFECOM).- La patronal y los sindicatos de los teleoperadores no han alcanzado ningún tipo de acuerdo en su reunión de hoy para negociar el nuevo convenio colectivo del sector, por lo que los representantes de los trabajadores no descartan la convocatoria de nuevos paros de 24 horas.

El secretario general de Telemarketing de CGT, Santiago Alonso, ha explicado a Efe que "la reunión no ha servido para nada" debido a que la Asociación de Contact Center Española (ACE) "no ha dicho nada nuevo" y "sigue con la intención de mantener la precariedad del sector".

Entre sus principales reivindicaciones, UGT, CCOO y CGT denuncian los bajos salarios del sector -de media no llegan a 700 euros-, el excesivo número de contratos a tiempo parcial, jornadas de hasta once días de trabajo seguidos sin descanso o la presencia activa en el puesto de trabajo durante once horas seguidas.

Alonso ha concretado que la patronal ha desistido en su propuesta de reducir el número de horas anuales para acudir al médico de los trabajadores a tiempo parcial -fijado actualmente en 35 horas para los contratos parciales y a tiempo completo-, lo que "no supone ninguna novedad", porque ya está establecido en el actual convenio y "ningún sindicato íbamos a renunciar".

Para CGT, la propuesta que planteó la ACE en las negociaciones del último trimestre de 2016 buscaba "precarizar el empleo y fomentar los contratos a tiempo parcial".

El responsable de Telemarketing, Sector Estatal de Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT, Carlos Prieto, ha dicho a Efe que la patronal ha tenido que dar marcha atrás, porque "nadie está dispuesto a empeorar unas condiciones laborales actuales ya de por sí precarias".