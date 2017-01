Raúl Entrerríos: "Ahora toca recuperarme y estar disponible lo antes posible"

Metz , 11 ene .- El central de la selección española de balonmano Raúl Entrerríos no pudo ocultar su decepción por no poder jugar finalmente el encuentro que medirá mañana a España con Islandia, tras no recuperarse a tiempo de la distensión de que sufre en el aductor largo de la pierna izquierda.

"Es difícil, porque ya que estás aquí lo que quieres es ayudar al equipo y competir, pero ahora lo que toca es recuperarme y estar disponible para el entrenador lo antes posible", señaló Entrerríos.

En este sentido, el capitán del conjunto español, que tan sólo pudo disputar uno de los tres encuentros de la fase de preparación por estas mismas molestias, no quiso fijarse ningún tipo de plazo para su reaparición.

"No me he puesto ningún plazo. De lo que se trata es de estar bien, de nada sirve salir a la pista si no puedo ayudar al equipo como debo, porque el objetivo es que el equipo funcione independientemente de quien este", explicó el internacional español.

No obstante, Raúl Entrerríos aseguró sentirse mucho mejor de sus molestias que en los pasados días, aunque como advirtió, "hay que ir con calma".

"Las molestias van mejorando, pero hay que ir con precaución. También antes del torneo de Irún las sensaciones eran buenas y luego tuve otra vez esas pequeñas molestias", afirmó Entrerríos, que no se atrevió a cuantificar su grado de recuperación.

"Por ganas de jugar, ahora tengo un cien por cien, pero todavía hay un grado de molestia. No sabría decir un porcentaje, porque es una zona que parece que te encuentras bien, que no tienes dolor y en medio del partido te puede molestar", concluyó el central español.