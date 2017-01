Linares: "Buscar excusas es de perdedores, tenemos que trabajar"

Oviedo, 11 ene (EFE).- El delantero del Real Oviedo Miguel Linares ha reconocido que no tiene "explicación" para la crisis deportiva que pasa el equipo, que ha sumado sólo tres de los últimos quince puntos, pero ha insistido en que no hay que buscar "excusas" porque es algo propio de "perdedores", y aboga por trabajar para revertir la situación.

"Siempre intentamos darlo todo, no sé por qué a veces no sale, y frente al Sevilla no lo dimos en la primera parte. No acabamos de dar con la explicación, lo que vamos a hacer es trabajar para que no vuelva a suceder y empezar por ganar los tres puntos en casa", ha comentado el futbolista.

Linares ha sido claro y contundente respecto al papel del equipo en el Pizjuán, donde cayó 5-3 ante el filial del Sevilla, y ha reconocido que los futbolistas del conjunto carbayón estuvieron "muy lejos del nivel de la categoría".

"En esta situación los futbolistas somos los responsables de jugar una primera parte que no es digna de la Liga 1/2/3. Fue muy lamentable, pero ya nos hemos caído más veces y nos hemos levantado otras tantas", ha dicho el jugador, esperanzado por cambiar la dinámica del equipo.

Para ello los azules tendrán que derrotar al Elche en el Carlos Tartiere, donde quiere volver a ser un equipo "intenso" y "complicado" para puntuar en casa y tratar de "espabilar" a domicilio.

"En casa nos sentimos fuertes, la afición siempre ha estado y siempre está de nuestro lado; el del sábado es un partido importante y seguro que será así. Lo del año pasado está olvidado -en referencia al bajón deportivo en el último tramo de liga- y esperemos que lo del domingo frente al Sevilla lo olvidemos este mismo sábado", ha zanjado el propio Linares.

El delantero tiene claro que el Tartiere ha de ser un fortín, y que no importa ni la posición en la que juegue ni el sistema, ya que se trata de "intensidad" y de "darlo todo".

"Tenemos que trabajar, el equipo siempre que lo ha hecho con intensidad ha demostrado que es capaz de plantarle cara a cualquier equipo, ya sea con el 4-4-2 o con el 4-1-4-1. Yo siempre que esté en el campo estoy cómodo, ya sea en banda o en punta, dando el máximo", ha concluido el jugador.

Linares ha sido protagonista también por un incidente con su compañero Christian, al que ha propinado un cabezazo tras una entrada del cántabro a la que el punta reaccionó de mala manera fruto de la tensión del momento, "encontronazo" que se arregló al instante con un abrazo entre ambos.

"Son cosas fruto del calentón, somos dos jugadores calientes y a los treinta segundos ya nos estábamos abrazando, porque, así como subimos, también bajamos la tensión. Lo habéis visto, son cosas que pasan en los entrenamientos y no le quiero dar más importancia", ha explicado el maño.

El técnico azul, Fernando Hierro, que dio por terminada la sesión tras el pequeño incidente, ha contado con todos los efectivos durante el entrenamiento de hoy a excepción del lesionado Michu, que continúa trabajando al margen del grupo y afronta ya la última fase de su recuperación.