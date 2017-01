Garitano: Cuando te eliminan haciendo un buen partido te vas fastidiado

Vitoria, 11 ene (EFE).- El entrenador del Deportivo de La Coruña, Gaizka Garitano, ha señalado que se va "fastidiado" porque han eliminado a su equipo a pesar del "buen partido" que han hecho ante el Alavés.

El técnico vasco, ha valorado en la rueda de prensa posterior al encuentro entre el Alavés y el Deportivo de La Coruña que cuando estaban en superioridad lo han "intentado" y han sido "superiores", pero ha considerado que a sus jugadores les ha faltado "paciencia".

"Teníamos tiempo por delante y algunos pases han sido precipitados, teníamos que haber sumado mas pases y haberles movido de un lado a otro", ha añadido.

Además, Garitano ha opinado que once contra once no se ha merecido ir perdiendo al descanso y ha valorado que no han no tenido "suerte" en la eliminatoria.

"Estamos jugando bien, estamos dominando los partidos y lo hemos intentado hasta el final", se ha lamentado el entrenador.

Garitano ha puesto en valor la actuación del guardameta del Alavés Adrián Ortolá y ha explicado que "ha sacado una mano increíble a puerta prácticamente vacía".

"Tenemos que recuperarnos porque tenemos pocos efectivos y estamos justos de gente", ha concluido.