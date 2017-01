El Espanyol tilda de "ridícula" la nueva campaña de turismo de la Generalitat

Barcelona, 11 ene (EFE).- El consejero del Espanyol Ramón Robert se ha mostrado este miércoles crítico ante la nueva campaña de turismo impulsada por la Generalitat y ha asegurado: "vender al mundo que debe sentirse Cataluña a través de un único equipo es hacer muy pequeña nuestra tierra y el deporte catalán, ridículo".

La campaña está basada en el lema, en inglés: "If you feel FC Barcelona, you feel Cataluña" (Si sientes FC Barcelona, sientes Cataluña) y se narran las vivencias de dos hermanos mexicanos relacionadas con el club azulgrana y la comunidad catalana.

El directivo blanquiazul, a través de las redes sociales, ha avanzado que el Espanyol pedirá explicaciones: "Lógicamente, haremos llegar con toda contundencia esta posición a la Generalitat, que debería estar orgullosa de todo el deporte catalán", ha mantenido Ramón Robert.

La cuenta oficial de Twitter del Espanyol ha respondido con sarcasmo, nombrando la Supercopa de Cataluña y el partido de selecciones contra Túnez, eventos en los que la presencia de su primer equipo superó por mucho al del Barcelona: "Pero estamos muy orgullosos de haber nacido en Samoa, #wefeelsamoa", han ironizado.