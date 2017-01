UGT dice que nunca va a situar la bajada de impuestos como elemento positivo

Madrid, 11 ene (EFECOM).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dicho hoy que el sindicato nunca va a situar la bajada de impuestos como un elemento positivo y ha pedido a los trabajadores que sean plenamente conscientes de que tienen que contribuir a la hacienda pública.

En la clausura de las jornadas sobre "Justicia social y fiscalidad", organizadas por UGT, Álvarez ha añadido que las empresas tienen que pagar impuestos: "unas más, y otras sencillamente tienen que pagar" y, con relación al IRPF, ha considerado "demagógico e injusto" restablecer los niveles previos a la última reforma del PP.

El líder de UGT ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que sea más "activo" a la hora de reclamar a las multinacionales que han evadido impuestos, aunque esas multinacionales sean "muy importantes y algunas parezcan intocables".

Álvarez ha asegurado que el fraude en España está en torno a 80.000 millones de euros, cifra, ha dicho, que "tiene que abochornar a todos", especialmente a las administraciones públicas que han permitido esta situación.

El líder sindical ha admitido que el fraude es un problema "endémico" del país, que ahora se ve más porque hay más necesidades económicas para dotar a los servicios públicos.

Álvarez ha considerado necesario dotar con 10.000 empleados más a la Agencia Tributaria, en los próximos diez años, para la lucha contra el fraude.

El líder sindical ha subrayado que dotar de recursos humanos a este organismo "no es gasto y sí inversión directa", ya que aumentar las plantillas en número y calidad de empleo redunda en una mayor recaudación del Estado.

Álvarez ha asegurado que las agencias tributarias, cuanto más alejadas estén del poder político y gubernamental, "mejor", ya que cree en la autonomía de la autoridad fiscal.

Los sistemas fiscales españoles están "excesivamente cerca" del poder político, ha criticado.

El responsable de UGT ha abogado por hacer "pedagogía", ya que sin una política fiscal justa, no se puede vivir en un país justo y, si no se puede actuar sobre la fiscalidad, no se puede desarrollar el resto de políticas.