Casado no descarta el ascenso directo porque ha visto "muchas cosas"

Zaragoza, 11 ene (EFE).- El jugador del Real Zaragoza Jorge Casado ha declarado hoy que no descarta la opción del ascenso directo de su equipo porque la Segunda División es "muy larga" y porque ha visto "muchas cosas" a lo largo de su carrera deportiva.

"Este es mi quinto año en Segunda y he visto muchas cosas. La pasada temporada el Osasuna entró en la última jornada en la Promoción de ascenso y al final ascendió habiendo sido sexto. Si es por puntos todavía quedan muchos ya que restan 22 partidos por jugarse y todos los equipos tiene picos altos y bajos y queda muchísimo trabajo por delante", ha destacado.

Igualmente, opina que el balance de la primera vuelta de la competición liguera es "agridulce" porque el equipo protagonizó un buen comienzo liga y luego se acumularon resultados malos, pero que con la llegada de Raúl Agné al banquillo zaragocista "ha cambiado la mentalidad" y que se ha dado "un paso adelante" a pesar de resultados malos.

A este respecto, cree que el Real Zaragoza puede realizar "mucho mejor juego", del que ha protagonizado hasta ahora y se ha mostrado convencido de que "está por verse una versión buena del Real Zaragoza".

Preguntado sobre la debilidad defensiva que evidencia el equipo, que es el segundo más goleado de la categoría, ha indicado que defender es un trabajo colectivo y que cuando se encajan goles no se puede señalar solo a la portería o la defensa.

"Cuando se producen victorias son colectivas y los fallos y derrotas también son para todos", ha apostillado.

El lateral considera que el equipo debe ser sólido como hizo en Vallecas y frente al Real Oviedo y también en el último encuentro contra el Girona que se les escapó "por detalles", y seguir esa línea.

Con respecto al encuentro del próximo sábado contra el Tenerife ha comentado que la plantilla se ve capaz de ganar en el Heliodoro Rodríguez porque la victoria obtenida en la última salida en el campo del Rayo Vallecano les ha quitado "una mochila" de encima y se ha preguntado "¿por qué?" no van a poder ganar también aunque sea a un equipo que todavía no ha perdido en su estadio.

Tras la lesión de José Enrique, Casado podría tener la oportunidad de jugar de titular en Tenerife, algo que espera por su trabajo diario.

"Me veo titular. Mi trabajo es bueno y creo que el 'míster' está contento. Me merezco una oportunidad y creo que podría ser el sábado. Podré estar más o menos acertado pero no será por trabajo. Puedo rendir mucho mejor e intentaré volver a ser el jugador que en los primeros partidos gustó a la gente y que se vea mi mejor versión", ha declarado.