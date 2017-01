Berizzo: "Es una ventaja importante pero los partidos hay que jugarlos"

Vigo, 11 ene (EFE).- Eduardo "Toto" Berizzo, entrenador del Celta de Vigo, aseguró, en referencia al choque de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey frente al Valencia, que no lo deben afrontar relajados pese al 1-4 que lograron en Mestalla.

"Tenemos muchos ejemplos de que todos los partidos hay que jugarlos con tensión porque en ningún caso el fútbol premia al que se lo toma con relajación", apuntó en rueda de prensa el técnico celeste, quien no escondió que el resultado de la ida es "muy beneficioso" para los suyos.

"Habrá cambios, pero por la idea de repartir el esfuerzo y cuidar a jugadores sobrecargados", avanzó Berizzo, que ha dejado fuera de la convocatoria a Fontás y Guidetti, titulares en el último partido de Liga contra el Málaga, Orellana, Planas y Costas, quien está cerca de marcharse cedido a un equipo de la Liga 123.

El preparador del Celta calificó de "desagradable" la crisis deportiva e institucional que vive el Valencia, la cual achacó a sus malos resultados: "Que vivan un situación de tensión pasa por la no consecución de resultados, no es agradable, yo no disfruto viéndolos sufrir".

Cuestionado por el traspaso de José Naranjo al Genk belga, Berizzo indicó que "me alegro por él, espero que allí tenga minutos y desarrolle su carrera profesional como quiere".

"Ha confluido su adaptación a un equipo de Primera como el nuestro, muy particular en su manera de jugar, con dos futbolistas en muy buen momento, como son Bongonda y Pione", justificó el técnico argentino al ser preguntado por la falta de oportunidades que ha tenido el delantero, uno de los fichajes de su equipo el pasado verano.

Berizzo también dio su punto de vista sobre el futuro del delantero italiano Rossi, después de que su agente anunciara su intención de reunirse con los dirigentes del club por los escasos minutos que ha tenido en lo que va de curso.

"Rossi no me ha manifestad nada y debo destacar que es un profesional tremendo, con una actitud digna de un grandísimo futbolista como es. Se encuentra en un momento difícil porque es complicado otorgarle minutos por el rendimiento Aspas y John -Guidetti. Decida irse o no, no quiero pasarle la mano por la espalda a nadie, su comportamiento ha sido de una profesionalidad absoluta", concluyó.