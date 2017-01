Bartzokas: "Ganar en casa es vital ya sea el Olympiacos o quien sea"

Barcelona, 11 ene (EFE).- El técnico griego del Barcelona Lassa, Giorgios Bartzokas, se ha mostrado convencido de la reacción de su equipo en el encuentro de este jueves frente a Olympiacos en el Palau Blaugrana, y ha asegurado que este año "ganar en casa es vital sea quien sea el rival".

"Mañana tendremos que estar concentrados los 40 minutos, porque ellos -Olympiacos- tienen un rendimiento excelente tanto dentro como fuera de casa, pero ante todo es muy importante jugar bien", ha añadido.

El entrenador barcelonista ha mantenido que no es solo ganar mañana, "sino plantear cada partido como una final", y ha recordado que después de tantas lesiones "se ha ganado a equipos como Panathinaikos, Darussafaka o Valencia".

Sobre la plantilla azulgrana, el técnico griego ha apuntado que necesitan refuerzos para ir a los 'playoff' y llegar bien a la Copa del Rey.

"Nosotros siempre hemos estado mirando el mercado, pero es difícil coger un jugador con experiencia y del nivel del Barcelona", ha reconocido.

Bartzokas ha insistido en que este año jugar fuera es "muy difícil" porque "no hay equipos pequeños", y ha reconocido que su equipo tiene problemas cuando se enfrenta contra equipos físicos.

Sobre la posible incorporación del pívot estadounidense Julian Wright, actualmente en el Trabzonspor turco, el técnico azulgrana ha indicado que el jugador está bajo contrato y por ello no puede dar una respuesta "si estará aquí o no".

En cuanto a la situación de Joey Dorsey, ha apuntado: "Dorsey ha de jugar mucho mejor. Nunca critico a los jugadores en público y lo que tengo que decirles se lo digo personalmente a ellos. Le hemos de ayudar a nivel físico y mental".

Giorgios Bartzokas ha dado su opinión sobre la decisión de mantener la Final a Cuatro en Estambul: "La situación en Estambul es muy complicada y muy dura. No voy a criticar decisiones que no me corresponden, pero lo cierto es que ahora ir a Estambul da un poco de respeto y de miedo".