La palabra "brexit" apareció por primera vez en 2012 en un blog europeo

Bruselas, 10 ene (EFE). - La palabra "brexit" para definir la salida de Reino Unido de la Unión Europea apareció por primera vez en mayo de 2012 en un blog publicaod en el portal europeo EurActiv, socio de Efe, según informa hoy ese medio en línea, remitiéndose al diccionario Oxford de la lengua inglesa.

De acuerdo con la tercera edición del "Oxford English Dictionary", la palabra, que ya ha dado la vuelta al mundo, apareció por primera vez, de manera pública, en un comentario del analista Peter Wilding, director del centro de estudios British Influence, en un blog de EurActiv publicado el 15 de mayo de 2012.

La decisión de incluir la referencia al blog del portal europeo para definir el "brexit" fue tomada por un grupo de medio centenar de lexicógrafos, en la última actualización de la tercera edición del diccionario, de diciembre pasado.

En la definición que hace del "brexit" el "Oxford English Dictionary" figura: "la (propuesta) salida de Reino Unido de la Unión Europea y el proceso político asociado a ella".

El diccionario incluye como principal referencia del término "brexit" una entrada del blog de EurActiv publicada por Wilding con el título "Stumbling toward the Brexit. Britain, a referendum, and a ever-closer reckoning".

La siguiente referencia al término "brexit" que encontraron los lexicógrafos del "Oxford University Press" es cinco meses posterior, de octubre de 2012, y figura en el "Christian Science Monitor".

El 23 de junio de 2015, el 51,9 % de ciudadanos británicos votó en referéndum a favor de que su país abandone la UE, frente a un 48,1% que se manifestó en contra.