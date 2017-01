Keylor Navas: "Cada premio individual que logra uno lo sentimos como propio"

Madrid, 10 ene (EFE).- El portero costarricense Keylor Navas, agradeció la concesión del Trofeo EFE al Jugador Iberoamericano del año, un premio que dijo "es compartido" con sus compañeros porque forman "un grupo muy unido" y "cada premio individual que logra uno lo sienten todos como propio".

"Somos un grupo muy unido. Cada premio que logra uno lo sentimos todos. Tenemos que disfrutar las cosas buenas pero con los pies en la tierra, nos quedan muchos partidos y queremos seguir como ahora", comentó Navas tras recoger el premio de manos del presidente de la Agencia EFE, José Antonio Vera.

Vestido con traje azul oscuro y acompañado de su familia, Navas dijo que "es un privilegio" pertenecer al Real Madrid y representar a su país en un acto al que asistieron, entre otros, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, la primera dama de Costa Rica, Mercedes Peñas, la embajadora costarricense en España, Doris Osterlog, y el secretario de Estado para la Unión Europea, Jorge Toledo.

"Es un honor representar a Costa Rica y es un privilegio ser jugador del Real Madrid. No tiene precio ganar títulos con el Real Madrid. Esto es lo que me motiva y saber también que tengo una gran familia que me apoya. En momentos como este me doy cuenta de que vale la pena pasar todo lo que se pasa en la vida", añadió.

Preguntado por el director de Deportes de EFE, Luis Villarejo, sobre si los jugadores blancos comentan si la plantilla madridista actual es la mejor de la historia, el costarricense aseguró que él y sus compañeros se centran "en saber qué es lo que les ha llevado a estar bien".

"El trabajo de los compañeros y la unión del grupo es fundamental. Siempre trato de dar lo mejor entrenando y se que si doy lo mejor con Cristiano a él le va a costar más, pero él y otros compañeros como James, Kroos o Modric hacen que me sea más difícil", comentó en tono distendido ante la pregunta de si es un alivio para él no tener enfrente como rivales a muchos de sus compañeros.

Según comentó "eso le ayuda a mejorar", porque "son pequeños y grandes detalles que a uno como portero le ayudan".

Navas también destacó el trabajo diario que hace con el preparador de porteros del club, Luis Llopis, quien recordó que le "conoce desde hace mucho tiempo", antes de visionar en un vídeo algunos de los ejercicios que realizan a diario.

"Es superbonito trabajar con él y tratamos de trabajar bastante para llegar a ser mejor portero todavía. Uno no se puede conformar con lo que ha logrado en su vida. Nos conoce muy bien, es un puesto que no se conoce mucho en el fútbol y eso es la clave de que hoy en día haya grandísimos porteros. También al esfuerzo que hacemos todos, es un entrenamiento duro, para estar preparados para la que llegue", agregó.

El portero madridista habló además de los objetivos de su equipo para el año recién estrenado aunque insistió en que "hay que tener humildad". "Sabemos que estamos muy bien, que estamos en condiciones de jugar contra cualquier rival, pero esto es largo y no podemos relajarnos. Queremos ganar todos los títulos que podamos este año", señaló.

Keylor Navas quiso reiterar su agradecimiento tanto "a Dios, por la bendición de la vida y por tener salud", como a los presentes y a la Agencia EFE por la concesión de un premio que "es una motivación más" para él.