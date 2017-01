Hierro quiere un Real Oviedo sin "heridas" del pasado

Oviedo, 10 ene (EFE).- El técnico del Real Oviedo, Fernando Hierro, ha lamentado que el conjunto azul arrastre "heridas" de la temporada pasada, y aboga por "cerrarlas" para que dejen de "pasarle factura" al equipo y el conjunto carbayón pueda constituirse como el proyecto nuevo que es.

El malagueño hacía referencia así a la notoria fractura entre club y afición que tuvo lugar en el último tramo de la temporada pasada, en la que, tras la polémica salida del técnico Sergio Egea, el ex jugador David Generelo cogió las riendas del equipo y los azules se vieron apeados de toda opción de ascenso en las últimas jornadas.

"Lo más importante es afrontar que empezamos año nuevo y que, a partir de ahí, tenemos veinte partidos para sacar esto adelante. Hay un entrenador, un proyecto y once o doce jugadores nuevos, que todo lo que tengamos que hablar sea de fútbol... si el entrenador es muy malo y no da con el sistema, que sea por hoy, el pasado es pasado", ha sentenciado el ex futbolista.

Para el entrenador azul esa "herida" se continúa palpando en el "entorno, las redes sociales, y los medios", pero, sobre todo, le preocupa que pueda "afectar" a la plantilla, a la que insta a "aprender y olvidar el pasado".

"Necesitamos jugadores con experiencia que lideren este proyecto porque si queremos ser un grupo de verdad la herida del año pasado se tiene que cerrar; es un equipo nuevo y un proyecto con entrenadores nuevos. Cuanto más nos desgastemos pensando en lo de la temporada pasada peor, no podemos estar constantemente pensando algo que ya no tiene solución", ha explicado Hierro.

El técnico ha salido al paso de la crisis deportiva por la que pasa el equipo, que ha sumado solo seis de los últimos veintiún puntos, y ha aprovechado la ocasión para ratificar su compromiso con el club, apuesta personal que supone un "reto" para él como entrenador.

"Sabía a qué proyecto venía, lo que significaba este club y lo que le duele a mucha gente. Son más de 40.000 accionistas repartidos en más de cien países, me gusta lo que significa este club tanto en España como fuera, y tenemos detrás unos propietarios fantásticos que han dado solvencia y tranquilidad y no nos podemos confundir ahora", ha comentado el malagueño.

Hierro ha matizado además que no está preocupado por la reacción del Tartiere pese a las derrotas, ya que, afirma, "esta afición cuando más está contigo es en la adversidad", y ha defendido que, mientras el equipo "dé todo lo que tiene" solo debe sentir responsabilidad y nunca "miedo" a la reacción de sus seguidores.

En esa línea el técnico aboga por darle un papel fundamental a los "líderes naturales" que hay dentro del vestuario, para que, con "responsabilidad", afronten la situación de manera "clara".

"La solución está en todos los sitios, en que entendamos lo que necesitamos para seguir con el objetivo que nos hemos marcado: pelear por el ascenso", ha concluido.