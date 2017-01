El goleador brasileño João Paulo quiere continuar en la liga boliviana

Sao Paulo, 10 ene (EFE).- El delantero brasileño João Paulo, goleador del boliviano Blooming, con el que tiene contrato hasta mayo, afirmó este martes que quiere continuar en la liga de ese país y por eso espera renovar su vínculo con el equipo de Santa Cruz de La Sierra, aunque sin cerrarse a escuchar otras propuestas.

"Es claro que cuando uno hace un buen torneo, cuando el atacante marca muchos goles, aparecen cosas y conmigo no va a ser diferente. Si aparece algo bueno para mí y para el club nos vamos a sentar a hablar, pero voy a continuar trabajando y queda en manos de Dios", señaló el jugador en un comunicado.

En la temporada anterior, João Paulo anotó once goles en 23 partidos y por su adaptación al fútbol boliviano quiere continuar en ese país.

"Para mí fue una buena temporada. La hinchada me trata muy bien y me respetan y apoyan siempre. Conseguimos pasar de la primera fase de la Copa Sudamericana, pero en el campeonato nacional infelizmente jugamos mal al comienzo y perdimos muchos puntos en casa que nos costaron la pelea por el título".

La adaptación de la familia en Bolivia ha sido una de las motivaciones para que João Paulo quiera continuar en el Blooming.

"A mi familia y a mí nos gusta mucho la ciudad. Mi esposa habla español con fluidez y eso me ayudó mucho. El club es muy bien estructurado y la comisión técnica me abrazó y me acogió", agregó el jugador.

No obstante, el brasileño relató que "el único problema fueron los atrasos de salario que perjudicaron un poco. Pero por ser mi primera oportunidad de jugar por fuera de Brasil la adaptación fue muy rápida".