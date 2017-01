Errejón sostiene que Iglesias no saldrá derrotado "en ningún caso"

Madrid, 10 ene (EFE).- El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, ha asegurado hoy que en la próxima Asamblea Ciudadana no se trata de discutir sobre "la tripulación del barco", ya que Pablo Iglesias "no va a salir derrotado en ningún caso", sino de decidir "hacia donde hay que desplegar las velas" y el "rumbo" a seguir.

De esta forma, Errejón, entrevistado en Antena 3, ha abogado por no encarar el proceso de renovación que emprenderá Podemos en su congreso de febrero como un duelo "como en las películas del oeste".

"Pablo no va a salir derrotado en ningún caso", ha dicho tras insistir en que no se trata de decidir quién se pone al frente y advertir del riesgo de que la estrategia de "el que se mueve no sale en la foto" acabe convirtiendo a una organización en una "fábrica de mediocres".

Con la premisa de que la posición de Iglesias "no está en discusión", ha defendido que Podemos "no puede seguir siendo la expresión de una o dos personas y ha llamado a alejarse de la lógica del "plebiscito", "del todo o nada o del conmigo o contra mí".

En su opinión, Podemos entra en una fase de "maduración", en la que debe ser una verdadera alternativa de Gobierno y una fuerza en la que conviven distintas sensibilidades y, si bien reconoce que hay diferencias, sostiene que "pase lo que pase" el "futuro pasa por seguir juntos".

Ese es el mandato que cree que ha dado la militancia en la consulta que decidió el sistema de votación del próximo Vistalegre II, que dejó claro en su opinión que las bases piden un entendimiento, pero no desde la uniformidad.

A un mes de la Asamblea Ciudadana, Errejón ve posible el acuerdo con Iglesias, pero si no lo hay, recuerda que tendrá que ser la militancia quien decida.

Ha vuelto a calificar como un error que ha pasado factura a "alguna gente" del entorno de Iglesias la campaña lanzada en Nochebuena contra él en las redes sociales, ha criticado esa "cultura del enemigo interno" y ha destacado la importancia de seguir siendo un partido en el que "uno dice las cosas que piensa" sin miedo a que le señalen.

Errejón seguirá defendiendo las propuestas que cree que son las mejores para Podemos, sean cuales sean las consecuencias, y repite: "Afronto todas las que vengan".

Y entre esos planteamientos, defiende un Podemos que demuestre su utilidad en el Parlamento y en las instituciones, que no se quede arrinconado o aislado en la protesta y que apueste por la transversalidad sin limitarse a buscar la unidad de la izquierda.

Cree que hay que alejarse de la estructura vertical y casi presidencialista que tenía sentido cuando Podemos se pensó como una "máquina electoral", y que "si a alguien ha pasado factura" -afirma- "es a quien asume la carga de ponerse delante con generosidad y responsabilidad".

Ahora, aboga por un modelo diferente, más descentralizado y con raíces en el territorio, más plural y en el que se asegure que cuando no estén los actuales dirigentes el proyecto siga adelante.

Defiende también que Podemos e IU se mantengan como proyectos separados aunque forjen alianzas puntuales de tipo electoral, y que no se fije el objetivo de vencer al PSOE, sino que demuestre a sus votantes que las cosas se pueden hacer de otra forma sin necesidad de ataques abruptos.

Tampoco comparte que tenga que identificarse con la clase obrera, excluyendo al resto, y aboga por atraer también a los que piensan diferente y no pensar en los que sobran, sino en los que faltan.