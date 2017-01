Díaz rechaza el ajuste del copago que busca "empobrecer" a los pensionistas

Sevilla, 10 ene (EFE).- La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha asegurado hoy que su Gobierno se negará "en rotundo" al ajuste del copago farmacéutico y ha denunciado que el PP tiene "un relato perfectamente diseñado y escrito" para "seguir empobreciendo" a los pensionistas y que paguen el ahorro "de su bolsillo".

Díaz, que ha visitado hoy la exposición "Velázquez. Murillo. Sevilla", ha dicho a los periodistas que "veía venir" una polémica de este tipo después de que en el Parlamento andaluz el PP "se dieran la mano" con Podemos y se "negara" a respaldar una iniciativa socialista para que se suprimieran todos los copagos farmacéuticos.

Ha opinado que lo que hizo ayer la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, fue lanzar "un globo sonda" para ver si la gente "entraba con tranquilidad" a esta medida, pero que cuando han visto "la alarma que se ha generado" dicen que ha sido una alarma "innecesaria".

"Es evidente que lo que van buscando es seguir empobreciendo a nuestros pensionistas y que al final sean ellos los que paguen el coste, ya que no quieren que las grandes industrias farmacéuticas dejen de ganarlo", ha agregado Díaz.

Ha indicado que esto ha sido "un relato escrito" porque cuando el PP no apoyó en el Parlamento andaluz la iniciativa socialista "es porque sabía perfectamente que Rajoy y esta ministra lo iban a poner sobre la mesa".

Díaz ha afirmado que la Junta se va a negar "en rotundo" porque "no es más eficaz, no es más eficiente, no es verdad que haya ahorro farmacéutico", ya que ha defendido que como realmente se consigue es llevando a cabo la subasta de medicamentos.

Sin embargo, ha continuado, hay quien quiere "que pague el bolsillo de los pensionistas", mientras que ella aboga por que sean las grandes industrias farmacéuticas "las que dejen de ganar tanto dinero".

Montserrat pretende modificar los tramos actuales para los jubilados que cobran pensiones más altas, en el tramo de renta de los 18.000 a 100.000 euros.

Propone establecer tres tramos en esa horquilla de renta, aunque para las pensiones más bajas (de 0 a 18.000 euros) no se plantea, "en principio", revisar el actual copago (un 10 % con un tope de 8 euros mensuales).