El Celta anuncia el traspaso de Naranjo al Genk

Vigo, 10 ene (EFE).- El Celta de Vigo ha anunciado este martes que ha llegado a un acuerdo con el KRC Genk, séptimo clasificado de la Jupiler Pro League, para el traspaso del delantero José Naranjo al conjunto belga.

El atacante andaluz, de 22 años, llegó a Balaídos el pasado verano procedente del Nástic de Tarragona, con el que disputó la fase de ascenso a Primera División y marcó 15 goles. Firmó un contrato con el Celta por cinco temporadas.

No obstante, desde su llegada Naranjo no ha contado para Eduardo "Toto" Berizzo como demuestra el hecho de que no haya disputado ningún partido de la Liga Santander 2016-17. Los únicos minutos que ha tenido han sido en la Copa del Rey y en la Europa League, acumulando entre ambas competiciones únicamente 221 minutos.

La entidad celeste expresa a Naranjo su "sincero agradecimiento" por su "ejemplar" comportamiento, "profesionalidad" y "entrega" durante su etapa en Vigo, y le desea "un rotundo éxito" en su nueva andadura en el fútbol belga.