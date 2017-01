Arbilla será baja 2 o 3 semanas en el Eibar por lesión muscular

Eibar , 10 ene .- Anaitz Arbilla, futbolista del Eibar, será baja entre do y tres semanas en el equipo guipuzcoano de Primera División por una lesión muscular, según ha informado este martes el club guipuzcoano.

El defensa lateral navarro sufre una microrrotura en el sóleo de la pierna izquierda, según ha confirmado la resonancia magnética que se le ha practicado.

Arbilla acabó con molestias físicas el partido contra el Osasuna de Copa del Rey, en el que los azulgranas ganaron por 0-3 en El Sadar el martes 3 de enero, y en el que el defensa dio el pase del último gol azulgrana marcado por Adrián González. Luego, los problemas musculares le obligaron a retirarse en el entrenamiento del pasado viernes.

Así, por precaución, el entrenador del conjunto eibarrés, José Luis Mendilibar, no le convocó para el duelo del sábado contra el Atlético de Madrid al pamplonés, quien se lesionó en su vuelta a casa. Y las pruebas médicas han certificado la lesión, que llega en el peor momento, cuando más partidos en poco espacio de tiempo deben de disputar los guipuzcoanos.

Arbilla se perderá el encuentro de vuelta de la eliminatoria copera que se disputará el jueves (19 horas) en Ipurúa. Además, también se ausentará en los dos próximos duelos ligueros, ante el Sporting de Gijón en El Molinón el domingo 15 de enero, y el Barcelona en Ipurúa el domingo 22 de enero.

Si todo va bien, podría reaparecer en la siguiente ronda copera -si se clasifican los eibarreses volverían a disputar la Copa otras dos semanas más-; o en liga en los duelos contra el Deportivo de La Coruña en Ipurúa el sábado 28 de enero, o el Valencia en Mestalla el 4 de febrero.

Por otra parte, las entradas para el partido del jueves ante el Osasuna tienen un precio de 20 euros, mientras que los menores de 12 años pagarán la mitad (10 euros).

Los socios del Eibar entrarán gratis a Ipurúa al duelo copero con su carnet, aunque hay que comprobar que el cargo anual (un tercio de la cantidad anual se pasa en enero) haya sido cobrado en el banco. Si los abonados pudieron acceder al campo eibarrés en el encuentro frente al Atlético de Madrid el pasado sábado es que estaban al corriente del pago.

Por otro lado, mañana miércoles, a las 20 horas, concluye el plazo para que los socios que no van a acudir al partido con el FC Barcelona, que sido declarado como medio día del club y que se disputará en Ipurúa el domingo 22 de enero (20.45 horas), comuniquen a la entidad eibarresa que no van a asistir para que no se les pase el cargo de este encuentro, o autorizar al club que libere su localidad (lo que permite al Eibar vender esa entrada y devolver el 40% del dinero de la venta al abonado).

El jueves 12 de enero el Eibar pasará a sus abonados el cargo de 30 euros del encuentro contra el Barcelona, que serán 15 euros en el caso de los infantiles.

De esta forma, la entidad descontará la cantidad correspondiente a los miembros de su masa social a través de la domiciliación bancaria en este medio día del club, y los socios podrán presenciar el partido y acceder a Ipurúa sólo mostrando su carné.