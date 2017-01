Alonso: "Modificar el copago farmacéutico no está en la agenda del Gobierno"

Lleida, 10 ene (EFE).- El presidente del PP Vasco y exministro de Sanidad Alfonso Alonso ha asegurado hoy que modificar los tramos del copago farmacéutico "ni está en la agenda ni es una prioridad del Gobierno español", aunque ha señalado que actualmente los tramos son muy amplios y pueden estudiarse.

Alonso, que ha visitado hoy Lleida, ha explicado en este sentido que el tema del copago farmacéutico para los pensionistas no es un debate nuevo.

"Ahora hay un copago con límites que se estableció en 2012 y que no tenía un fin recaudatorio, sino dar valor a los medicamentos y evitar el consumo irresponsable. Ahora, los tramos son muy amplios y pueden estudiarse", ha señalado Alonso.

"La ministra de Sanidad ya ha dicho que no hay previsión actualmente de una reforma de esos tramos, que por ahora no se aumentará el nivel de copago entre los pensionistas. No está en la agenda del Gobierno ni es una prioridad", ha añadido.

El debate ha surgido después de que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, dijera ayer que quería "ajustar" el copago farmacéutico para los jubilados que cobren las pensiones más altas, en el tramo de renta que va desde los 18.000 a los 100.000 euros.

Montserrat lanzó después un mensaje de "tranquilidad" para "no alarmar" a los pensionistas y ha aseguró que en la agenda del PP no está previsto el incremento del copago farmacéutico.