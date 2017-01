Trump ataca a Meryl Streep por críticas y la tilda de actriz "sobrevalorada"

Washington, 9 ene (EFE).- El presidente electo de EEUU, Donald Trump, atacó hoy a Meryl Streep y dijo de ella que es una de las actrices más "sobrevaloradas" de Hollywood, en respuesta al discurso de la intérprete en la gala de los Globos de Oro, en el que criticó duramente al magnate sin mencionarlo por su nombre.

"Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas en Hollywood, no me conoce pero me atacó anoche en los Globos de Oro", comentó Trump en su cuenta de Twitter, en la que también afirmó que la intérprete es una "lacaya" de la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton, derrotada en las elecciones de noviembre por el magnate.

Además, Trump volvió a negar en sus tuits haberse burlado de un reportero discapacitado del The New York Times durante la campaña electoral y acusó de nuevo a los medios "deshonetos" de sostener lo contrario.

En la gala de entrega de los Globos de Oro celebrada el domingo por la noche, Streep recibió el premio honorífico Cecil B. DeMille a toda su carrera e hizo de su discurso de aceptación un alegato contra Trump, sin siquiera mencionar su nombre.

La actriz se refirió en su intervención a un acto de campaña de Trump de noviembre de 2015 en el que el entonces aspirante a la candidatura presidencial republicana pareció burlarse de un reportero discapacitado del Times.

"Me rompió el corazón cuando lo vi y todavía no puedo sacármelo de la cabeza, porque no estaba en una película. Era la vida real", remarcó Streep al respecto.

Tras la gala, en una breve entrevista telefónica con The New York Times, Trump reiteró que no se estaba "burlando de nadie", sino "cuestionando a un reportero que se había puesto nervioso porque había cambiado su historia".

"La gente sigue diciendo que pretendía burlarme de la discapacidad el periodista, como si Meryl Streep y otros pudieran leer mi mente, y yo no hice nada semejante", defendió Trump.

El presidente electo aseguró, además, no estar sorprendido por los ataques de Streep, al recordar que la actriz es una "amante de Hillary (Clinton)" y participó en la Convención Demócrata que nominó en julio pasado a la ex secretaria de Estado como candidata a la Casa Blanca.

El discurso de Streep en la gala de los Globos de Oro causó furor en las redes sociales por su defensa de los extranjeros y su rechazo a la violencia.

"Todos los que estamos en esta sala pertenecemos a dos de los sectores más vilipendiados, extranjeros y prensa", comenzó con energía la protagonista de "Memorias de África" (1985).

Streep ensalzó el cosmopolitismo del cine, repasando rápidamente a algunos actores nacidos fuera de EEUU, y agregó que "Hollywood está lleno de extranjeros, de forasteros".

"El único trabajo de un actor es sacar a la luz la vida de personas diferentes (...) Si expulsan a los extranjeros solo veremos fútbol y artes marciales", aseguró la intérprete, que añadió que "la falta de respeto provoca más falta de respeto y la violencia invita a la violencia".

Streep también abogó por la necesidad de un periodismo fuerte e independiente: "Necesitamos que la prensa defienda y saque a la luz todas las historias, que hagan que los poderosos respondan de sus actos. Todos tenemos que apoyar a nuestros periodistas porque los vamos a necesitar".