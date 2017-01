Tebas no ve motivos para sancionar a Piqué y defiende el uso del vídeo

Alicante, 9 ene (EFE).- Javier Tebas, presidente de La Liga, ha opinado que no ve motivos para que se pueda sancionar al futbolista del Barcelona Gerard Piqué por sus últimas declaraciones en las que mostró su descontento con los colegiados y ha defendido el uso del vídeo para evitar errores.

Tebas ha realizado estas apreciaciones tras participar en la jornada inaugural del Universal Sports Summit Costa Blanca 2017, congreso que trata sobre la vinculación entre el mundo del deporte y el turismo en Alicante.

El presidente de La Liga ha considerado que Piqué no se dirigía a su persona cuando este domingo señaló al palco del estadio de La Cerámica mostrando su malestar con la labor arbitral tras el empate ante el Villarreal.

"Creo que Gerard Piqué no se refería a mí. Es un gran profesional y no creo ni que supiera que yo estaba en el estadio. Se referiría a otra persona. No me siento aludido", ha dicho.

"Yo me volví. Habrá que preguntarle a Piqué (a quién se dirigía) pero no soy tan importante como para que piense que estaba yo en el palco. Además, Piqué que estudia las cosas y tiene sus negocios sabe perfectamente que las competencias arbitrales no son de La Liga", ha recordado.

Tras las últimas declaraciones y actos de protesta del jugador internacional del Barcelona, ha defendido que "hay que hacer una reflexión con el mundo arbitral, creo que es lo que él pide".

"Creo que no hay que sacar las cosas de quicio con lo que hizo ayer. Dijo que hay que subir el nivel y tenemos que reflexionar", ha añadido.

En esta línea, no cree que lo que hizo Piqué tras el partido ante el Villarreal sea suficiente para que el Comité Técnico de Árbitros le denuncie ante el Comité de Competición, como tampoco ha considerado que sean las manifestaciones del jugador tras el choque de Copa del Rey de este jueves ante el Athletic Club en San Mamés.

"Son expresiones que dice un jugador a la salida de un partido, no he visto insulto e incluso dice que hay que mejorar el nivel y en cualquier aspecto de la vida hay que mejorarlo. A lo mejor tenemos que mejorar algo el nivel arbitral", ha manifestado.

Tebas no ha querido poner una nota al nivel del colectivo de colegiados de La Liga pero ha advertido que: "si es por lo que ha pasado la última semana, tendremos que subir un poco".

El presidente de La Liga se ha declarado "partidario absoluto del vídeo" para evitar errores de sanción durante los partidos y ha opinado que "cuanto antes, mejor".

"Pero como es un tema que dependerá de las Federaciones, que no tengamos días viendo las jugadas, que sea algo razonable. Y que no cueste como la tecnología de gol, que cuesta una millonada porque solo puedes poner empresas homologadas", ha dicho.

El dirigente oscense ha sentenciado que con el uso del vídeo se hubieran "ahorrado lo que ha pasado esta semana: enfados, cabreos, tensiones".

"No puede ser que el último que se entere de lo que pasa en el campo sea el árbitro", ha concluido.