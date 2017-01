Sergio Ramos: Estar en el "Once Ideal" es un orgullo y un premio al trabajo

Zúrich, 9 ene (EFE).- El jugador del Real Madrid Sergio Ramos dijo hoy que siente orgullo de haber sido elegido como uno de los componentes del "Once Ideal" de la FIFA en la ceremonia "The best" que premia a los mejores futbolistas de 2016.

"Es un orgullo, es un premio al trabajo diario que conlleva, dedico mi vida al fútbol y cuando te lo premian con momentos como este, no me canso de celebrar", dijo tras concluir la ceremonia.

Dicho esto, agradeció a sus compañeros de equipo y al entrenador blanco, Zinedine Zidane, de quien dijo que había traído "armonía" al equipo y que los resultados eran visibles.

"El Madrid vive un momento muy bonito, pero aún queda toda la temporada por delante".

Ramos lamentó la ausencia de los jugadores del Barça que no acudieron a la cita argumentando que debían prepararse para un partido el miércoles.

"A los jugadores del Barça siempre se les extraña, pero ya han explicado sus razones y es más que respetable. Ningún comentario más".

Finalmente se congratuló de que su compañero de equipo, Cristiano Ronaldo, haya sido elegido el mejor jugador del mundo.

"No me canso de alabar a Cristiano, es un ejemplo para cualquier niño, y cuando está en racha es bueno para el equipo", concluyó.