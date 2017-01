Roma: "Todavía pueden pasar muchas cosas. La carrera aún no ha terminado"

Uyuni , 9 ene .- El español Joan Roma (Toyota Overdrive Racing), que este lunes ha ascendido a la tercera plaza de la general de coches del Dakar, declaró tras la séptima etapa, en la que fue quinto, que "todavía pueden pasar muchas cosas" y que "la carrera aún no ha terminado".

"En el kilómetro 60, Stéphane (Peterhansel) me ha adelantado y he intentado seguirle, pero no tenía ninguna posibilidad. En dos ocasiones casi sale el coche dando vueltas de campana intentado alcanzarle, así que decidí dejar de asumir riegos", comentó Nani Roma.

"Tienen (Peugeot) un coche excepcional y pilotos de gran talento. Sin embargo, estoy contento con lo que hemos hecho hoy porque la navegación no era fácil y mi copiloto ha hecho un buen trabajo", agregó.

Roma cree que todavía está "cerca" de la cabeza y va a volver a bajar de altitud en las próximas etapas, "en las que el Toyota conseguirá mejores resultados". "Todavía pueden pasar muchas cosas. La carrera aún no ha terminado", comentó.