Maradona comparte equipo con Infantino en partido previo a entrega de premios

Zúrich, 9 ene (EFE).- El argentino Diego Armando Maradona y el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, compartieron este lunes equipo en el partido amistoso que prologó la entrega esta noche de los galardones "The Best" en Zúrich y en el que jugaron, entre otros, los españoles Carles Puyol y Michel Salgado.

El encuentro se disputó en el campo de las instalaciones de la FIFA en Zúrich, en un día gélido que ha dejado el césped cubierto de nieve y que culminará con la entrega de los premios "The Best", que reconocen a los mejores futbolistas femeninos y masculinos, los mejores entrenadores, y el mejor gol en una larga lista de galardones.

Los candidatos masculinos al premio "The Best" son un año más el argentino Leonel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, a quien les acompaña el francés Antoine Griezman

Entre los actos previos a la ceremonia, la FIFA organizó un partido entre "leyendas" del fútbol y distribuyó a los jugadores en cuatro equipos, de forma que en el principal estaban el ariete argentino, el francés Marcel Desailly, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

En otro equipo participó el defensa español Carles Puyol, junto al argentino Pablo Aimar y al brasileño Marlon Santos y también jugaron el también español Michel Salgado y el francés David Trezeguet, que jugaron con dirigentes de la FIFA.

En declaraciones a la prensa tras el partido, tanto Maradona como Puyol dijeron haber disfrutado mucho con los tres partidos amistosos que disputaron, dos de los cuales ganó el equipo del español, y el otro acabó en empate.

"Ha sido muy divertido", dijo el ex jugador del Barça.

"Me he divertido mucho. Este es el espíritu que quiere la nueva FIFA, que quiere Gianni Infantino, que es divertirse con nosotros. Lamentablemente ganó el equipo de Puyol, pero tendremos revancha, porque el árbitro no fue serio. Cobrar dos penales en contra del presidente de la FIFA hay que tener cara", bromeó el argentino.

Maradona, asimismo, agradeció "haber sido recibido con los brazos abiertos" y dijo que Infantino está transformando la FIFA en una organización "transparente que es lo que quiere la gente".

La presencia de Maradona tiene un importante valor simbólico para la FIFA y su nuevo presidente, ya que el argentino ha criticado durante años a la institución y la ha acusado de corrupta y "mafiosa".

Maradona llegó anoche a Zúrich y no dudó en fotografiarse con el personal de la entidad y en mostrarse distendido y sonriente.

Hoy el argentino jugó con el número 4 a la espalda y lució unas zapatillas de deporte de color naranja en el mismo equipo que Infantino, presidente de la FIFA desde el 26 de febrero del año pasado, tras un periodo convulso en la organización que comenzó en junio cuando el anterior mandatario, el suizo Joseph Blatter, dimitió del cargo.

Diego Armando Maradona fue suspendido de la Copa del Mundo de 1994 después de dar positivo en un test de dopaje y siempre acusó al presidente de la FIFA del momento, el brasileño João Havelange, y al presidente de la federación argentina, Julio Grondona, de haber organizado su caída a propósito, además de a Joseph Blatter.

Éste, que presidió la FIFA desde 1998, dejó la presidencia a comienzos de junio de 2015 después de que varios dirigentes de la organización fueran detenidos en Zúrich, acusados de corrupción, en vísperas del Congreso en el que volvió a ser reelegido.