Kadir: "Hace ilusión pasar a cuartos, la Copa es muy querida por el club"

Alcorcón , 9 ene .- Foued Kadir, centrocampista argelino del Alcorcón, declaró que están ilusionados con la posibilidad de acceder a cuartos de final de la Copa del Rey si eliminan al Córdoba en el partido de vuelta, tras el empate de la ida (0-0), puesto que es "una competición muy querida por el club".

Kadir, que ayer debutó con el Alcorcón frente al UCAM Murcia, es el primer refuerzo del equipo en este mercado de invierno.

"Estoy muy contento por el debut, aunque acabé algo cansado, pero estoy en buen estado físico para encarar los próximos partidos, siempre y cuando el entrenador quiera contar conmigo", dijo el jugador argelino, que disputó la primera parte de la temporada en las filas del Getafe.

El próximo partido del Alcorcón será en dos días en El Arcángel frente al Córdoba, equipo ante el que se juega el pase a cuartos de final de la Copa del Rey.

"Al equipo le hace muchísima ilusión tratar de pasar la eliminatoria, porque es una competición muy querida por este club. Está claro que vamos a hacer todo lo posible para tratar de conseguirlo, pero también sabemos que nuestra verdadera realidad es la competición de Liga", apuntó Kadir, en declaraciones difundidas por el club.

El centrocampista argelino señaló que en su llegada al equipo alfarero ha tenido en cuenta la presencia de Julio Velázquez en el banquillo.

"Es un entrenador al que conozco muy bien de mi etapa en el Betis y que me gusta mucho cómo trabaja, por lo que no tuve ninguna duda de venir. Además, me he encontrado un gran vestuario, que me ha recibido muy bien", concluyó.