Hollywood se vuelca con el discurso de Meryl Streep frente a Donald Trump

Los Ángeles , 9 ene .- Las reacciones en Hollywood al discurso de anoche de Meryl Streep durante la 74 edición de los Globos de Oro se siguen sucediendo, y nombres como Ellen DeGeneres y Sharon Stone emplearon las redes sociales para apoyar el mensaje de la actriz contra el presidente electo de EEUU, Donald Trump.

Poco después de sus palabras Trump cargó contra la actriz en Twitter al calificarla como "una de las actrices más sobrevaloradas en Hollywood" y llamarla "lacaya" de la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton.

Sin embargo, los mensajes de apoyo del gremio de actores se sucedieron inmediatamente y hoy continúan produciéndose a través de internet.

"Nunca hubo nadie como Meryl Streep. La amo", indicó DeGeneres en su perfil de Twitter, mientras que Stone empleó esa misma vía para escribir: "Nunca estuvo más elegante que esta noche; casi sin voz, logró que su voz fuera más fuerte que nunca. Gracias".

A esos mensajes se sumaron las voces de Laverne Cox (de la serie "Orange is the New Black"), que dio las gracias a la intérprete por sus palabras y por su trabajo en la gran pantalla, y de Alyssa Milano, quien calificó a Streep de "verdadera inspiración".

"Eres un alma preciosa. Gracias por usar tu voz para darnos fuerza", afirmó su compañera de profesión.

La hispana Gina Rodríguez dijo también a través de Twitter: "Meryl, me das la vida", al mismo tiempo que Uzo Aduba, de "Orange is the New Black", indicó que la actriz había mostrado el mismo nivel de valentía en sus palabras que en sus más grandes interpretaciones.

Puede que la humorista Sarah Silverman resumiera los sentimientos de gran parte de la industria con su frase en Twitter: "Meryl cambia el mundo mientras nos despierta con un beso en la frente".

Streep, que anoche recibió el premio honorífico Cecil B. DeMille a toda su carrera, hizo de su discurso de aceptación un alegato contra Trump, sin siquiera mencionar su nombre.

La actriz se refirió en su intervención a un acto de campaña de Trump de noviembre de 2015 en el que el entonces aspirante a la candidatura presidencial republicana pareció burlarse de un reportero discapacitado del New York Times.

"Me rompió el corazón cuando lo vi y todavía no puedo sacármelo de la cabeza, porque no era una película. Era la vida real", remarcó Streep al respecto.

El discurso de Streep causó furor, asimismo, por su defensa de los extranjeros y su rechazo a la violencia.

"Todos los que estamos en esta sala pertenecemos a algunos de los sectores más vilipendiados, Hollywood, extranjeros y prensa", comenzó con energía la protagonista de "Memorias del África" (1985).

Streep ensalzó el cosmopolitismo del cine, repasando rápidamente a algunos actores nacidos fuera de EEUU, y agregó que "Hollywood está lleno de extranjeros, de forasteros".

"El único trabajo de un actor es sacar a la luz la vida de personas diferentes (...) Si expulsan a los extranjeros solo veremos fútbol y artes marciales", aseguró la intérprete, que añadió que "la falta de respeto provoca más falta de respeto y la violencia incita a la violencia".