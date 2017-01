Castro: "El objetivo no es ganar la Liga, sino estar en la 'Champions'"

Sevilla, 9 ene (EFE).- El presidente del Sevilla, José Castro, ha asegurado hoy que a su equipo no le "da ninguna ansiedad el estar segundos ni nada de nada" y que a nadie en el club le "tiemblan las piernas" por ello, pero ha precisado que su "objetivo no es ganar la Liga, es estar en 'Champions'".

"Evidentemente, he dicho antes y repito ahora que no nos va a temblar el pulso en intentar conseguir todo, porque el Sevilla es así, no lo he inventado yo, porque nuestro ADN es así", ha añadido Castro en la presentación del defensor francés Clément Lenglet.

El dirigente sevillista, no obstante, ha advertido de que "cuando en el fútbol se saca pecho, te lo parten inmediatamente", lo que no es obstáculo para "decir que el Sevilla ha hecho una hombrada, que es ganar 0-4 en Anoeta, con un partidazo", y que "evidentemente ser segundo a estas alturas es para estar contentos".

Para Castro, la clasificación del equipo que dirige el argentino Jorge Sampaoli es la "señal inequívoca de que se están haciendo magníficamente bien las cosas en la Liga", donde el Sevilla compite con "dos equipos que le multiplican muchas veces el presupuesto", si bien ello no significa que vaya "a renunciar a nada jamás".

"Al equipo, a la entidad, a nosotros, no nos tiemblan las piernas. Somos el Sevilla, hemos hecho cosas increíbles en las últimas temporadas, cosas que no se podían soñar. Una cosa es la humildad y no querer engañar a nadie, y otra que no seamos capaces de pelear todos los objetivos", ha afirmado el mandatario andaluz.

Sobre el duelo copero ante el Real Madrid, ha admitido que "la eliminatoria está complicada" tras el 3-0 encajado en la ida, pero ha exhortado a su equipo "a intentar levantarla el jueves", porque "se le debe un respeto a la Copa y a la afición", y deben "intentar conseguir algo que sería una hazaña" y, si no es posible, "caer con la cabeza muy alta".

Por último, Castro ha querido restar importancia al arbitraje sufrido en la ida de Copa en el Santiago Bernabéu, al recordar que "arbitrar es muy difícil y a veces los jugadores se lo ponen aún más difícil", por lo que ha pedido "respeto al estamento arbitral", aunque "claro que molesta cuando los errores te perjudican".