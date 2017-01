Carles Puyol: Sigo pensando que Messi es el mejor de la historia

Zúrich, 9 ene (EFE).- El ex jugador del Barça Carles Puyol dijo hoy, tras ser elegido Cristiano Ronaldo como mejor jugador de 2016 por los premios "The best" de la FIFA, que acepta el resultado, pero que sigue pensando que Lionel es el mejor futbolista de la historia.

"Al final hay que aceptar los premios, yo siempre he dicho que para mi, "el Diez" es el mejor. Pero bueno, tanto Cristiano (Ronaldo) como (Antoine) Griezman han hecho una temporada muy buena, y los que han votado así lo han decidido y debe respetarse", afirmó Puyol a la prensa tras el galardón.

Dicho esto, afirmó que él sigue pensando que Messi, que junto a los dos citados era finalista al premio, es el mejor jugador de todos los tiempos.

"Sigo pensando que Leo es el mejor de la historia, lleva diez años a un nivel altísimo, jugando cada vez mejor, añadiendo registros y haciendo algo espectacular cada semana".

Con respecto a la ausencia de todos los jugadores del Barça, a pesar de haber cuatro galardonados, dijo que "se tiene que entender" dado que tienen un partido el miércoles y deben concentrarse".