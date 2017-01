Raimundo Díaz

Madrid, 9 ene (EFECOM).- La bolsa española ha bajado hoy el 0,24 por ciento y ha perdido el nivel de 9.500 puntos perjudicada por el retroceso de Wall Street, de los bancos y del petróleo.

Anda el mercado nacional sobre el alambre de la cota de 9.500 puntos y solo necesita que el funambulista no se convierta en un sonámbulo y parezca que todo se va a ir al traste.

Para que este vaticinio no se cumpla, para que Wall Street pueda asaltar máximos históricos -esta tarde el Nasdaq se situaba en esos terrenos después de conocerse la compra por Mars de VCA, una empresa de servicios para mascotas- es necesario que no sople mucho el viento y no afecte a la tirantez del cable.

Así, convendría que los resultados de cierre de 2016 que inaugura hoy Alcoa sea favorable a los intereses del mercado, que el próximo miércoles no resbale en sus intenciones o declaraciones el presidente electo de los Estados Unidos y que no haya muchas turbulencias en los mercados de divisas o del petróleo.

La debilidad de la libra por unas declaraciones de la primera ministra británica, Theresa May, sobre el "Brexit" (hoy ha bajado hasta 0,868 dólares) o la caída del crudo Brent a 55,5 dólares (el viernes se cotizaba a 57,1), desestabilizaban hoy al mercado.

También resultaban zarandeado por la situación de la banca italiana y su retroceso generalizado, que se contagiaba al sector nacional.

Daba igual que el mercado llevara una pértiga o paraguas estabilizador en forma de datos de noviembre de balanza comercial o producción industrial alemanes sobresalientes, al igual que el de empleo de la zona euro ese mes: Hay que esperar.

Así, con la prima de riesgo en 119 puntos básicos al cierre, el índice de referencia de la bolsa española, el IBEX 35, bajó 23,1 puntos, el 0,24 por ciento, hasta 9.492,8 puntos.