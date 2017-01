Laia Sanz: "Si no fallo en la segunda semana, puedo estar en el top 15"

Madrid, 8 ene (EFE).- La piloto española Laia Sanz, vigésima sexta en la general de motos del Dakar 2'17 tras la primera semana, ha afirmado durante la jornada de descanso que si no falla en la segunda semana, puede estar entre los quince primeros al acabar la carrera, un objetivo "muy difícil, pero posible".

Sanz, que se halla a 2h.08:15 del líder, a una hora del 'top 10' y a 32 minutos del 'top 15', comentó: "Me esperaba estar más adelante, sinceramente, pero al mismo tiempo lo que me anima es que, viendo cómo está yendo este Dakar, 40 minutos, 50, o una hora no son tiempos imposibles de recuperar. Otros años, con esas diferencias estabas sentenciado, y ahora no".

Sobre su objetivo antes de empezar de estar en el 'top 15', Sanz comentó: "Lo veo muy difícil, pero posible, y más porque el año pasado lo conseguí, a pesar de una asignación de tiempo de 40 minutos añadidos y de perder más de una hora por un problema en la moto. En este Dakar, tal como está siendo, con todo lo que tiene que suceder aún, si lo hago bien en la segunda semana y no fallo podré adelantar muchos puestos y tratar de estar en el top 15".

"Estoy animada. Aunque las cosas no han terminado de salir, creo que si sigo yendo como voy, alguna etapa buena me saldrá. En la quinta estuvo a punto, pero no salió. Lo que queda lo afronto con ganas de mejorar porque es lo que hay que hacer", dijo en declaraciones que difunde KH-7.