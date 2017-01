Nacho: "El objetivo es meter presión a los rivales porque estamos bien"

Madrid, 7 ene (EFE).- Nacho Fernández, defensa internacional del Real Madrid, declaró que el objetivo frente al Granada (5-0) era "ganar y meter presión a los rivales" porque están atravesando "un buen momento" y se encuentran "bien".

El Real Madrid sumó su segunda victoria del año 2017 al ganar al Granada (5-0) en el estadio Santiago Bernabéu y encadenó su segundo partido sin encajar goles ante su afición tras la victoria copera contra el Sevilla (3-0).

"Hoy queríamos empezar bien el partido, dominar el balón, apretar arriba y nos pusimos por delante pronto. Además no hemos recibido goles, algo que es importante para el equipo y para la defensa, porque esto significa que con el potencial que tenemos lo normal es que sin encajar saquemos adelante los partidos", confesó.

Con esta victoria, el Real Madrid ha igualado en 39 partidos invicto al Barcelona de Luis Enrique de la temporada 2015/2016.

"Las rachas son positivas si levantas un titulo, porque si luego no ganas no vale para nada. Nosotros ahora nos sentimos bien, nos sentimos fuertes, pero esto no dura siempre y alguna vez perderemos", declaró el defensa madrileño, que destacó el buen grupo que existe dentro del vestuario blanco.

"Esto es una piña y se ve en el campo. El entrenador nos mete y saca a todos y nos mantiene comprometidos", apuntó Nacho, en la zona mixta del estadio Santiago Bernabéu.