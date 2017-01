El Madrid, a asegurar ser cabeza de serie en Copa y olvidar últimos tropiezos

Madrid, 7 ene (EFE).- El Real Madrid buscará este domingo sellar su condición de cabeza de serie en la Copa del Rey de Vitoria y olvidar sus dos últimos tropiezos ligueros ante un peligroso rival como el MoraBanc Andorra, que está completando una gran temporada y se juega en sus dos próximos partidos su participación copera.

Empatados a once victorias con el Barcelona Lassa en lo alto de la tabla, los jugadores de Pablo Laso, inexpugnables en Liga ante su público desde hace un año, intentarán en la jornada 16 regresar a la senda del triunfo en la competición nacional tras sus dos derrotas consecutivas en sus visitas al Baskonia y al Betis Energía Plus.

Con la moral alta tras derrotar este viernes en Euroliga al actual campeón continental, el CSKA de Moscú, que le acerca la clasificación a cuartos de final, el equipo blanco afronta un nuevo compromiso liguero con la plantilla al completo y esperando no acusar el esfuerzo ante los rusos.

Uno de los atractivos del choque de mañana será el duelo de bases que mantendrán un Sergio Llull en gran estado de forma y el francés Andrew Albicy, líder en asistencias de la competición con una media de siete por partido y segundo en recuperaciones, solo superado por el argentino Facundo Campazzo.

Los blancos ya están clasificados matemáticamente para la Copa del Rey junto al Barcelona, Valencia Basket, Iberostar Tenerife y Baskonia, y les basta con una victoria en los dos próximos partidos para asegurar su condición de cabeza de serie.

En cambio el equipo andorrano, que no podrá contar con el lesionado Nacho Martín, aseguraría su billete para Vitoria si gana al Madrid y al Betis Energía Plus y dependería de otros resultados en el caso de perder uno, o incluso los dos, si los equipos que le persiguen no llegan a los ocho triunfos o lo hacen pero con peor diferencia de puntos.

El balance en los enfrentamientos ligueros entre madridistas y andorranos es muy favorable a los blancos, que han ganado en nueve de las diez ocasiones anteriores, con una única victoria para los del Principado que tuvo lugar hace 21 años, en la temporada 1995-1996.