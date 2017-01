Korir roba el triunfo a Hawkins en Edimburgo, Farah sólo séptimo

Madrid, 7 ene (EFE).- Leonard Korir, nacido en Kenia y estadounidense desde hace un año, reaccionó en los últimos metros del Cross de Edimburgo para arrebatar el triunfo al británico Callum Hawkins, que había hecho todo el gasto y le había dejado atrás dos veces, mientras que el cuatro veces campeón olímpico de fondo Mo Farah sólo fue séptimo.

El aragonés Carlos Mayo, que formaba parte del equipo de Europa, terminó decimonoveno, a 1:27 minutos del ganador.

Sobre un circuito lleno de altibajos y requiebros sobre la hierba del Holyrood Park de Edimburgo, la carrera masculina, de 8 km, volvió a registrar el triunfo de un estadounidense. No pudo hacerlo Garreth Heat, que el año pasado batió en el esprint a Mo Farah, pero sí Leonard Korir, que obtuvo la nacionalidad el pasado año.

Hawkins, noveno en el maratón olímpico de Río 2016, marcó el ritmo desde la segunda vuelta. Primero se quedó con Heat y Korir, y desde mitad de recorrido sólo con éste último. El británico redobló su ataque en el último giro pero su ventaja se reveló insuficiente ante el esprint final de Korir.

Mo Farah, doble campeón olímpico de 5.000 y 10.000 metros, no estuvo esta vez a la altura de los mejores. No pudo seguir el ritmo del británico desde la segunda vuelta y, aunque adelantó posiciones en los últimos kilómetros, no pasó de la séptima, a 46 segundos del ganador.

Por equipos, Estados Unidos se impuso con 37 puntos, seguido de Gran Bretaña y de Europa, que empataron a 70.

Por el contrario, Europa dominó abrumadoramente a Estados Unidos y Gran Bretaña en la carrera sénior femenina. La turca Yasemin Can, campeona continental de 5.000 y 10.000 metros el año pasado, se dio un paseo para cubrir los 6 km en 20:36 minutos, y por detrás la irlandesa Fionnuala McCormack adelantó a la turca Meryem Akdag en los últimos metros.

Con 28 puntos, Europa, sin atletas españolas, obtuvo el triunfo por delante de Estados Unidos y Gran Bretaña, que empataron a 72.

El gallego Miguel González obtuvo el segundo puesto en la categoría júnior, de 6 km, intercalado entre dos estadounidenses: Noah Affolder, con quien sostuvo un emocionante pulso en los últimos metros, y Connor Lundy. Adrián Ben Montenegro fue séptimo.

En la carrera júnior femenina, Lucía Rodríguez terminó decimocuarta en el equipo ganador, el de Europa, liderado por la británica Harriet Knowles-Jones, primera en la meta.